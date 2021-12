Jailsão da Massa! Multicampeão pelo time de coração, goleiro Jailson se despede do Palmeiras

Por diagramacao - diagramacao 5

Há quem diga ser impossível realizar alguns sonhos aos 33 anos de idade! Muitos podem alegar que essa faixa etária já é bastante avançada para alcançar conquistas na vida profissional, sobretudo, no competitivo segmento esportivo. Mas, o goleiro Jailson conseguiu contrariar todas essas imposições e chegou ao seu clube de coração aos 33 anos, em 2014.

Em um período de reconstrução do Palmeiras, ele chegou para ser reserva do ídolo Fernando Prass. No entanto, o ‘Jailsão da Massa’ ganharia a torcida e a titularidade na reta final do Campeonato Brasileiro de 2016, após lesão de Prass. Com 19 jogos disputados, Jailson sequer foi derrotado e acabou eleito o ‘Melhor Goleiro do Brasileirão’.

Ao todo, Jailson entrou em campo 104 vezes pelo Alviverde, 95 vezes como titular. Antes disso, ele vagou por muitos times de divisões inferiores até chegar para comemorar sete títulos pelo Verdão. Sem chances em 2014, o goleiro fez a primeira partida pela equipe paulista em 2015, contra o Shandong Luneng, da China.

Três anos depois, Jailson teve atuação relevante na campanha do Decampeonato Brasileiro, jogando em 13 dos 38 confrontos da competição. Nas últimas duas temporadas, Jailson foi um dos atletas mais experientes em um grupo recheado de talentos oriundos das categorias de base.

Em 2020, o goleiro ajudou o clube a alcançar a Tríplice Coroa (Campeonato Paulista, Copa do Brasileiro e a Libertadores da América). Neste ano, Jailsão da Massa foi o reserva imediato de Weverton e entrou em campo inúmeras vezes, integrando o elenco que faturou o Tri da Libertadores. Assim, ele se despede do seu time do coração ‘eternizado na Academia de Goleiros mais tradicional do Brasil’, conforme nota oficial do Palmeiras.

A saída de Jailson já faz parte do planejamento do clube para 2022.

