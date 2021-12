Instituto emite alerta para tempestades em 23 cidades do Sul do ES até a véspera de Natal

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 318

Até às 10h desta sexta-feira (24), véspera de Natal, os municípios do Sul do Espírito Santo poderão ser atingidos por fortes chuvas, segundo o alerta laranja emitido na tarde desta quinta-feira (23), pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O Estado já estava sob alerta amarelo, desde a última quarta-feira (22). De acordo com o Inmet, 23 municípios da região Sul poderão ser afetados com chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos que variam entre 60 a 100 km/h.

As cidades sulinas que estão sob o risco laranja são: Alegre, Anchieta, Apiacá, Atílio Vivácqua, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Rio Novo do Sul e São José do Calçado.

O Inmet alerta que para a véspera de Natal, estes fenômenos podem causar risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, enxurradas e grandes transtornos no transporte rodoviário.

A orientação é de que, em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Além disso, é recomendado não usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Se necessário, buscar informações e ajuda junto à Defesa Civil e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

