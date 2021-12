IEL-ES está com mais de 130 vagas de estágio para a Grande Vitória

Por Natan Rodrigues - Natan Rodrigues 12

O Instituto Euvaldo Lodi no Espírito Santo (IEL-ES) está com 134 vagas de estágio abertas. As oportunidades são para atuação em empresas da Grande Vitória, e no interior do Estado, nos municípios de Castelo e Linhares. Para se inscrever e saber mais detalhes sobre as vagas, o estudante deve acessar o site sne.iel.org.br/es. Os candidatos devem se atentar ao período de inscrição.

Do total, 104 são para estudantes do ensino superior nas áreas de Administração, Análise de Sistema, Arquitetura, Biblioteconomia, Ciência da Computação, Contábeis, Design de Interiores, Design Gráfico/Desenho Industrial, Direito, Economia, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Sanitária e Ambiental, Informática, Jornalismo, Marketing, Pedagogia, Processamento de Dados, Publicidade e Propaganda, Recursos Humanos e Sistema da Informação.

Outras 25 vagas são para alunos de cursos técnicos de Automação Industrial, Edificações, Eletroeletrônica, Eletrotécnica, Estradas, Geoprocessamento, Logística, Química. Há ainda uma vaga para tecnólogo em RH e quatro para quem está cursando o Ensino Médio.

As bolsas variam entre R$ 465 e R$ 1.200 podendo ser complementadas com benefícios como Auxílio ou Vale Transporte e Alimentação na empresa. Os candidatos devem ficar atentos às especificações das vagas. Elas ficam disponíveis até atingirem o limite de estudantes encaminhados. Quando este limite é atingido, a vaga é automaticamente suspensa.

As entrevistas podem acontecer de forma on-line ou presencial. Neste último caso, as empresas seguem todos os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde. Em caso de dúvidas ou mais informações, o candidato deve entrar em contato pelo e-mail [email protected]

Confira as vagas da semana:

VAGA Nº 106278

CESAN

DESIGN GRÁFICO/ DESENHO INDUSTRIAL

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 3º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 – 12h00

Benefícios: R$ 650,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte

Local: Centro – Vitória

VAGA Nº 106383

EMPRESA DO RAMO DE METALMECÂNICA

TÉCNICO EM MECÂNICA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 3º ao 4º módulo

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 – 14h00

Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + 7,90/dia de Auxílio Transporte

Local: Planeta – Cariacica

VAGA Nº 106391

CESAN

JORNALISMO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 5º período

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 – 12h00

Benefícios: R$ 650,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte

Local: Centro – Vitória

VAGA Nº 106434

EMPRESA DE LOGÍSTICA

ADMINISTRAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 3º ao 5º período, inglês intermediário e Excel

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 – 15h00 (1h intervalo)

Benefícios: R$ 1.200,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte + Refeição

Local: Portal de Jacaraípe – Serra

VAGA Nº 106570

CESAN

ADMINISTRAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 3º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 13h00 – 17h00

Benefícios: R$ 650,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte

Local: Jardim Limoeiro – Serra

VAGA Nº 105754

SESI – JARDIM DA PENHA

PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 06h50 às 11h50

Benefícios: R$ 728,33 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Jardim da Penha – Vitória

VAGA Nº 105761

SESI – JARDIM DA PENHA

PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 07h00 às 12h00

Benefícios: R$ 728,33 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Jardim da Penha – Vitória

VAGA Nº 106766

EMPRESA DE MULTISERVIÇOS

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 3º ao 7º período

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 – 15h00 (1h de intervalo)

Benefícios: R$ 1.000,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte + Café da manhã

Local: Civit II – Serra

VAGA Nº 106832

EMPRESA DO RAMO ALIMENTÍCIO

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 4º ao 5º período

Horário: Segunda a Sexta – 12h00 – 18h00

Benefícios: R$ 900,00 Bolsa Auxílio + R$ 160,00 de Auxílio Transporte

Local: Bento Ferreira – Vitória

VAGA Nº 106857

CESAN

TÉCNICO EM QUÍMICA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1º ao 3º período

Horário: Segunda a Sexta – 8h00 – 12h00

Benefícios: R$ 530,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte

Local: Cobi de Cima – Vila Velha

VAGA Nº 106885

EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º e 4º módulo

Horário: Segunda a Sexta – 07h00 – 13h00

Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte + Alimentação

Local: Jardim América – Cariacica

VAGA Nº 106914

SENAI IST

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 4º período

Horário: Segunda a Sexta – 10h00 às 16h00

Benefícios: R$ 700,00 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Bento Ferreira – Vitória

VAGA Nº 106938

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA

ADMINISTRAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 09h00 – 16h00 (1hora intervalo)

Benefícios: R$ 866,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte

Local: Gurigica – Vitória

VAGA Nº 106945

EMPRESA DO RAMO DE MANUTENÇÃO E AUTOMAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1º ao 3º período

Horário: Segunda a Sexta – 07h55 – 14h55 (1 hora de intervalo)

Benefícios: R$ 920,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte + Alimentação na empresa

Local: Ourimar – Serra

VAGA Nº 107010

ESCRITÓRIO CONTÁBIL

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 4º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 12h00 – 18h00

Benefícios: R$ 850,00 Bolsa Auxílio + R$ 8,00 Vale Transporte + Auxílio Alimentação (possibilidade de contratação)

Local: Barcelona – Serra

VAGA Nº 107043

INDÚSTRIA DE CIMENTO

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA/ TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 4º período

Horário: Segunda a Sexta – 07h00 – 14h00 (1 hora intervalo)

Benefícios: R$ 800,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte + Alimentação na Empresa + Plano de Saúde

Local: Parque Industrial – Vitória

VAGA Nº 107042

INDÚSTRIA DE CIMENTO

ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 3º ao 7º período

Horário: Segunda a Sexta – 07h00 – 14h00 (1 hora intervalo)

Benefícios: R$ 1.100,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte + Alimentação na Empresa + Plano de Saúde

Local: Parque Industrial – Vitória

VAGA Nº 107066

CESAN

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 3º ao 4º período

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 12h00

Benefícios: R$ R$ 650,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte

Local: Jardim Limoeiro – Serra

VAGA Nº 107065

EMPRESA DO RAMOS DE CONSTRUÇÃO INDUSTRIAL, MONTAGEM E SERVIÇOS

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 4º período

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 – 15h00 (1 hora de intervalo)

Benefícios: R$ 700,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte + Alimentação na Empresa

Local: Novo Horizonte – Serra

VAGA Nº 107096

INDÚSTRIA DE VIDROS

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 7º período

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 – 15h00 (1 hora de intervalo)

Benefícios: R$ 800,00 Bolsa Auxílio + R$ 6,00/dia Auxílio Transporte

Local: Ibes – Vila Velha

VAGA Nº 107094

SESI – JARDIM DA PENHA

PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 12h50 às 17h50

Benefícios: R$ 728,33 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Jardim da Penha – Vitória

VAGA Nº 107124

CESAN

DIREITO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 3º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 13h00 – 17h00

Benefícios: R$ 650,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte

Local: Centro – Vitória

VAGA Nº 107186

INDÚSTRIA DE TINTAS

ADMINISTRAÇÃO OU CONTÁBEIS

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 3º ao 6º período

Horário: Segunda a sexta – 09h00 – 16h00 (1 hora de intervalo)

Benefícios: R$ 800,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte Integral + R$ 220,00 de Ticket Alimentação

Local: Civit II – Serra

VAGA Nº 107217

CONSELHO REGIONAL

ADMINISTRAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a sexta – 09h00 – 16h00 (1 hora de intervalo)

Benefícios: R$ 866,00 Bolsa Auxílio + Auxílio Transporte

Local: Gurigica – Vitória

VAGA Nº 107218

EMPRESA DO RAMO DE CONTRUÇÃO INSDUSTRIAL E MONTAGEM DE SERVIÇOS

ADMINISTRAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 3º ao 5º período

Horário: Segunda a sexta – 07h30 – 14h30 (1 hora de intervalo)

Benefícios: R$ 800,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte + Alimentação na Empresa

Local: Novo Horizonte – Serra

VAGA Nº 107237

INDÚSTRIA DE VIDROS

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO/ DESIGN DE INTERIORES/ ARQUITETURA/ TECNÓLOGO EM LOGÍSTICA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a sexta – 08h00 – 15h00 (1 hora de intervalo)

Benefícios: R$ 800,00 Bolsa Auxílio + R$ 6,00/ dia de Vale Transporte

Local: Ibes – Vila Velha

VAGA Nº 107239

INDÚSTRIA DE VIDROS

TÉCNICO EM LOGÍSTICA/ TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 4º período (disponibilidade para estagiar pelo período de 12 meses)

Horário: Segunda a sexta – 08h00 – 15h00 (1 hora de intervalo)

Benefícios: R$ 800,00 Bolsa Auxílio + R$ 6,00/ dia de Vale Transporte

Local: Ibes – Vila Velha

VAGA Nº 107235

SINDICATO

ADMINISTRAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1º ao 6º período

Horário: Segunda a sexta – 08h00 – 15h00 (1 hora de intervalo)

Benefícios: R$ 800,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte + Alimentação na Empresa

Local: Novo México – Vila Velha

VAGA Nº 107233

INDÚSTRIA DE GRANITO

ARQUITETURA/ ENGENHARIA DE PRODUÇÃO/ DISIGN DE INTERIORES

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 3º ao 7º período – conhecimento em excel e autocad

Horário: Segunda a sexta – 07h30 – 14h30 (1 hora de intervalo)

Benefícios: R$ 700,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte + Alimentação na Empresa

Local: Civit II – Serra

VAGA Nº 107234

INDÚSTRIA DE GRANITO

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 4º período – conhecimento em excel e autocad

Horário: Segunda a sexta – 07h30 – 14h30 (1 hora de intervalo)

Benefícios: R$ 700,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte + Alimentação na Empresa

Local: Civit II – Serra

VAGA Nº 107241

EMPRESA DO RAMO DE SERVIÇOS SIDERÚRGICOS

TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL/ TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA/ TÉCNICO EM ELETRÔNICA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 3º ao 4º período e concluintes ***Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)

Horário: Segunda a sexta – 07h00 – 14h00 (1 hora de intervalo)

Benefícios: R$ 800,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte + Ticket Alimentação de R$ 20,00/dia

Local: São Diogo I – Serra

VAGA Nº 107240 (3 vagas)

EMPRESA DO RAMO DE SERVIÇOS SIDERÚRGICOS

ENGENHARIA ELÉTRICA/ ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 5º ao 7º período

Horário: Segunda a sexta – 07h00 – 14h00 (1 hora de intervalo)

Benefícios: R$ 1.000,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte + Ticket Alimentação de R$ 20,00/dia

Local: São Diogo I – Serra

VAGA Nº 107238

SESI – PORTO SANTANA

PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 12h45 às 17h45

Benefícios: R$ 728,33 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Porto Santana – Cariacica

VAGA Nº 107243

SESI – CIVIT I

PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 17h00 às 22h00

Benefícios: R$ 728,33 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: CIVIT I – Serra

VAGA Nº 107309

INDÚSTRIA DE VIDROS

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO / ADMINISTRAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 3º ao 7º período

Horário: Segunda a sexta – 12h00 – 18h00

Benefícios: R$ 800,00 Bolsa Auxílio + R$ 6,00/dia Auxílio Transporte (possibilidade de contratação)

Local: Ibes – Vila Velha

VAGA Nº 107306

OTIMIZAR CONTABILIDADE

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a sexta – 12h00 – 18h00

Benefícios: R$ 850,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte + Lanche (possibilidade de contratação)

Local: Barcelona – Serra

VAGA Nº 107308

EMPRESA DO RAMO DE MÁRMORE E GRANITO

ADMINISTRAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1º ao 4º período

Horário: Segunda a sexta – 07h30 – 14h30 (1 hora de intervalo)

Benefícios: R$ 700,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte + Alimentação na Empresa

Local: Civit II – Serra

VAGA Nº 107276

LAVANDERIA INDUSTRIAL HOSPITALAR

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (2 vagas)

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 3º ao 6º período

Horário: Segunda a sexta – 08h00 – 15h00 (1 hora de intervalo)

Benefícios: R$ 1.100,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte + Alimentação na Empresa + café da manhã

Local: Civit II – Serra

VAGA Nº 107275

LAVANDERIA INDUSTRIAL HOSPITALAR

TÉCNICO EM LOGÍSTICA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 4º período (disponibilidade para estagiar 1 ano ou mais)

Horário: Segunda a sexta – 08h00 – 15h00 (1 hora de intervalo)

Benefícios: R$ 1.100,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte + Alimentação na Empresa + café da manhã

Local: Civit II – Serra

VAGA Nº 107273

INDUSTRIA DE CIMENTO

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 4º ao 6º período

Horário: Segunda a sexta – 07h00 – 14h00 (1 hora de intervalo)

Benefícios: R$ 1.100,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte

Local: Parque Industrial – Vitória

VAGA Nº 107272

INDUSTRIA DE CIMENTO

ADMINISTRAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 4º ao 6º período

Horário: Segunda a sexta – 07h00 – 14h00 (1 hora de intervalo)

Benefícios: R$ 1.100,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte

Local: Parque Industrial – Vitória

VAGA Nº 107311

INDUSTRIA METALMECÂNICA

TÉCNICO EM MECÂNICA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 4º período (disponibilidade para estagiar pelo período de 12 meses ou mais)

Horário: Segunda e Terça – 12h00 às 17h30/ Quarta e Quinta – 12h30 às 17h30/ Sexta 12h30 às 16h30

Benefícios: R$ 700,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte

Local: Nova Zelândia – Serra

VAGA Nº 107335

CONSTRUTORA

ENGENHARIA CIVIL

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 4º ao 8º período – Excel avançado

Horário: Segunda a sexta – 08h00 – 15h00 (1 hora de intervalo)

Benefícios: R$ 825,00 Bolsa Auxílio + R$ 50,00 de Auxílio Transporte + R$ 550,00 de Ticket Alimentação

Local: Praia do Canto – Vitória

VAGA Nº 107352

CESAN

TÉCNICO EM GEOPROCESSAMENTO, ESTRADAS OU EDIFICAÇÕES

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 3º período

Horário: Segunda a Sexta – 13h00 – 17h00

Benefícios: R$ 530,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte

Local: Jardim Limoeiro – Serra

VAGA Nº 107369

EMPRESA DO RAMO DE ENERGIA SOLAR

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 4º período e concluintes ***Concluintes (estudantes que já concluíram a parte teórica e precisam do estágio obrigatório para concluir o curso e retirar o certificado)

Horário: Segunda a sexta – 07h00 – 13h00

Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + R$ 110,00 de Vale Transporte

Local: Cobilândia – Vila Velha

VAGA Nº 107370

INDÚSTRIA DO RAMO DE EMBALAGENS

ADMINISTRAÇÃO e TECNÓLOGO EM RECURSOS HUMANOS

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 3º ao 6º período de Administração e do 2º e 3º período de Tecnólogo em RH

Horário: Segunda a sexta – 07h30 – 13h30

Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte + R$ 100,00 de Ticket Alimentação

Local: Ulisses Guimarães – Vila Velha

VAGA Nº 107373

ECOS ENGENHARIA COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA

ADMINISTRAÇÃO E MARKETING

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1º ao 6º período de Administração e do 2º e 3º período de Marketing

Horário: Segunda a sexta – 13h00 – 18h00

Benefícios: R$ 700,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte

Local: Divino Espírito Santo – Vila Velha

VAGA Nº 107372

SESI – COBILÂNDIA

PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 12h50 às 17h50

Benefícios: R$ 728,33 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Cobilândia – Vila Velha

VAGA Nº 107379

INDÚSTRIA DE CIMENTO

ADMINISTRAÇÃO/ CONTÁBEIS

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 4º ao 5º período

Horário: Segunda a sexta – 07h00 – 14h00 (1 hora de intervalo)

Benefícios: R$ 1.100,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte + Alimentação na Empresa

Local: Parque Industrial – Vitória

VAGA Nº 107398

INDÚSTRIA DE VIDRO

ADMINISTRAÇÃO/ CONTÁBEIS/ ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 4º ao 6º período

Horário: Segunda a sexta – 08h00 – 15h00 (1 hora de intervalo)

Benefícios: R$ 900,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte

Local: Ibes – Vila Velha

VAGA Nº 105611

CESAN

ENGENHARIA CIVIL

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 4º ao 7º período

Horário: Segunda a Sexta – 13h00 – 17h00

Benefícios: R$ 650,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte

Local: Centro – Vitória

VAGA Nº 107421

SESI – SEDE

DIREITO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 7º ao 9º período

Horário: Segunda a Sexta – 12h00 às 18h00

Benefícios: R$ 874,00 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio transporte em dinheiro

Local: Santa Lúcia – Vitória

VAGA Nº 107420

SESI – CAMPO GRANDE

PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 07h00 às 12h00

Benefícios: R$ 728,33 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio transporte em dinheiro

Local: Campo Grande – Cariacica

VAGA Nº 107423

CESAN

ENSINO MÉDIO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1º ao 2º período

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 – 12h00

Benefícios: R$ 465,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte

Local: Cobi de Cima – Vila Velha

VAGA Nº 107428

EMPRESA DE LOGÍSTICA

ADMINISTRAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 3º ao 6º período

Horário: Segunda a sexta – 08h00 – 15h00 (1 hora de intervalo)

Benefícios: R$ 1.200,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte + Alimentação na Empresa

Local: Portal de Jacaraípe – Serra

VAGA Nº 107439

CÂMARA DE DIRIGENTES

ADMINISTRAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1º ao 5º período

Horário: Segunda a sexta – 12h00 – 18h00

Benefícios: R$ 750,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte

Local: Centro – Vila Velha

VAGA Nº 107437

CESAN

ENGENHARIA CIVIL

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 5º ao 7º período

Horário: Segunda a Sexta – 13h00 – 17h00

Benefícios: R$ 650,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte

Local: Aeroporto – Vitória

VAGA Nº 107444

SESI – CIVIT I

PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 07h40 às 12h20 (20 minutos de intervalo)

Benefícios: R$ 728,33 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Civit I – Serra

VAGA Nº 107445

SESI – JARDIM DA PENHA

PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 06h50 às 11h50

Benefícios: R$ 728,33 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Jardim da Penha – Vitória

VAGA Nº 107435

SESI – JARDIM DA PENHA

PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 06h40 às 11h40

Benefícios: R$ 728,33 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Jardim da Penha – Vitória

VAGA Nº 107434

SESI – JARDIM DA PENHA

PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 06h40 às 11h40

Benefícios: R$ 728,33 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Jardim da Penha – Vitória

VAGA Nº 107430

SESI – PORTO SANTANA

PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 06h45 às 11h45

Benefícios: R$ 728,33 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Porto Santana – Cariacica

VAGA Nº 107431

SESI – JARDIM DA PENHA

PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 12h40 às 17h40

Benefícios: R$ 728,33 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Jardim da Penha – Vitória

VAGA Nº 105871

CESAN

JORNALISMO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 5º período

Horário: Segunda a sexta – 08h00 – 12h00

Benefícios: R$ 650,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte

Local: Centro – Vitória

VAGA Nº 107174

CESAN

ENSINO MÉDIO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1º e 2º ano

Horário: Segunda a sexta – 08h00 – 12h00

Benefícios: R$ 465,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte

Local: Cobi de Cima – Vila Velha

VAGA Nº 107465

CÂMARA DE DIRIGENTES

ADMINISTRAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1º ao 5º período

Horário: Segunda a sexta – 08h00 – 14h00

Benefícios: R$ 750,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte

Local: Centro – Vila Velha

VAGA Nº 107476

CONSELHO REGIONAL

ADMINISTRAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1º ao 4º período

Horário: Segunda a sexta – 13h00 – 18h00

Benefícios: R$ 800,00 Bolsa Auxílio + R$ 171,60 de Vale Transporte

Local: Avenida Nossa Senhora da Penha – Vitória

VAGA Nº 107470

SEBRAE

INFORMÁTICA / PROCESSAMENTO DE DADOS / CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DA INFORMAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 09h00 – 16h00 (com 1h de intervalo)

Benefícios: R$ 1.175,00 em dinheiro (R$ 725,00 Bolsa Auxílio + R$ 450,00 Auxílio Alimentação) + Vale Transporte

Local: Centro – Vitória

VAGA Nº 107494

SESI – LARANJEIRAS

PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 07h00 às 12h00

Benefícios: R$ 728,33 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Laranjeiras – Serra

VAGA Nº 107495

SESI – LARANJEIRAS

PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 12h40 às 17h40

Benefícios: R$ 728,33 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Laranjeiras – Serra

SESI – LARANJEIRAS

PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 13h00 às 18h00

Benefícios: R$ 728,33 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Laranjeiras – Serra

VAGA Nº 107497

SESI – LARANJEIRAS

PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 12h40 às 17h40

Benefícios: R$ 728,33 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Laranjeiras – Serra

VAGA Nº 107498

SESI – LARANJEIRAS

PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 06h40 às 11h40

Benefícios: R$ 728,33 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Laranjeiras – Serra

VAGA Nº 107509

CESAN

ENGENHARIA CIVIL

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 4º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 13h00 às 17h00

Benefícios: R$ 650,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte

Local: Jardim Limoeiro – Serra

VAGA Nº 107510

CESAN

ENSINO MÉDIO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1º ao 2º período

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 12h00

Benefícios: R$ 465,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte

Local: Gurigica – Vitória

VAGA Nº 107516

SESI – LARANJEIRAS

PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 07h00 às 12h00

Benefícios: R$ 728,33 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Laranjeiras – Serra

VAGA Nº 107518

SESI – LARANJEIRAS

PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 13h00 às 18h00

Benefícios: R$ 728,33 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Laranjeiras – Serra

VAGA Nº 107513

INSTITUIÇÃO DE ENSINO

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO/ ANÁLISE DE SISTEMA/ SISTEMA DA INFORMAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a sexta – 15h30 – 21h30

Benefícios: R$ 1.100,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte Integral

Local: Santa Luiza – Vitória

VAGA Nº 107512

INSTITUIÇÃO DE ENSINO

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO/ ANÁLISE DE SISTEMA/ SISTEMA DA INFORMAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a sexta – 07h00 – 13h00

Benefícios: R$ 1.100,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte Integral

Local: Santa Luiza – Vitória

VAGA Nº 107514

MULTINACIONAL DE ALIMENTOS E AGRONEGÓCIOS

ADMINISTRAÇÃO/ CONTÁBEIS/ ECONOMIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a sexta – 08h00 – 15h00 (1 hora de intervalo)

Benefícios: R$ 1.100,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte Integral

Local: Polo Industrial Bebedouro – LINHARES

VAGA Nº 107487

COOPERATIVA DE CRÉDITO

ADMINISTRAÇÃO/ CONTÁBEIS/ ECONOMIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a sexta – 10h00 – 16h30 (30 minutos intervalo)

Benefícios: R$ 1.100,00 Bolsa Auxílio + R$ 300,00 Vale Alimentação + Vale Transporte

Local: Santa Lúcia – Vitória

VAGA Nº 107523

CRO – CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 5º período

Horário: Segunda a Sexta – 09h00 – 16h00 (Intervalo de 1h)

Benefícios: R$866,00 Bolsa Auxílio + R$8,00/dia Auxílio Transporte

Local: Bento Ferreira – Vitória

VAGA Nº 107535

SESI – LARANJEIRAS

PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 13h00 às 18h00

Benefícios: R$ 728,33 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Laranjeiras – Serra

VAGA Nº 107536

SEBRAE

ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 09h00 – 16h00 (com 1h de intervalo)

Benefícios: R$ 1.175,00 em dinheiro (R$ 725,00 Bolsa Auxílio + R$ 450,00 Auxílio Alimentação) + Vale Transporte

Local: Centro – Vitória

VAGA Nº 107540

CESAN

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, ESTRADAS OU GEOPROCESSAMENTO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 3º período

Horário: Segunda a Sexta – 8h00 – 12h00

Benefícios: R$ 530,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte

Local: Jardim Limoeiro – Vila Velha

VAGA Nº 107541

CESAN

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, ESTRADAS OU GEOPROCESSAMENTO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 3º período

Horário: Segunda a Sexta – 8h00 – 12h00

Benefícios: R$ 530,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte

Local: Jardim Limoeiro – Serra

VAGA Nº 107562

SENAI – BEIRA MAR

ADMINISTRAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 – 14h00

Benefícios: R$874,00 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Bento Ferreira – Vitória

VAGA Nº 107556

CESAN

ENGENHARIA CIVIL OU ENGENHARIA AMBIENTAL

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 4º ao 7º período

Horário: Segunda a Sexta – 13h00 – 17h00

Benefícios: R$ 650,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte

Local: Centro – Vitória

VAGA Nº 107560

STONE PALACE

ARQUITETURA E URBANISMO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 4º ao 5º período

Horário: Segunda a Sexta – 08h00 às 13h00

Benefícios: R$ 750,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte

Local: Chácara Parreiral – Serra

VAGA Nº 107561

AMR

ADMINISTRAÇÃO OU RECURSOS HUMANOS

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 3º ao 4º período

Horário: Segunda a Sexta – 07h30 – 13h30

Benefícios: R$ 600,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte + Ticket Alimentação + Plano de Saúde

Local: Ulisses Guimarães – Vila Velha

VAGA Nº 107563

SENAI

ADMINISTRAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 07h00 – 13h00

Benefícios: R$874,00 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Linhares

VAGA Nº 107564

SESI

PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 06h50 – 12h50

Benefícios: R$874,00 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Linhares

VAGA Nº 107557

SESI – JARDIM DA PENHA

PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 12h50 – 17h50

Benefícios: R$728,33 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Jardim da Penha – Vitória

VAGA Nº 107569

SESI – JARDIM DA PENHA

PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 13h00 – 18h00

Benefícios: R$728,33 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Jardim da Penha – Vitória

VAGA Nº 107568

SESI – JARDIM DA PENHA

PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 12h50 – 17h50

Benefícios: R$728,33 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Jardim da Penha – Vitória

VAGA Nº 107567

SESI – JARDIM DA PENHA

PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 06h45 – 11h45

Benefícios: R$728,33 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Jardim da Penha – Vitória

VAGA Nº 107566

SESI – JARDIM DA PENHA

PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 12h50 – 17h50

Benefícios: R$728,33 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Jardim da Penha – Vitória

VAGA Nº 107565

SESI – JARDIM DA PENHA

PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 06h50 – 11h50

Benefícios: R$728,33 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Jardim da Penha – Vitória

VAGA Nº 107124

CESAN

DIREITO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 13h00 – 17h00

Benefícios: R$ 650,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte

Local: Centro – Vitória

VAGA Nº 107387

CESAN

ADMINISTRAÇÃO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 4º ao 6º período

Horário: Segunda a Sexta – 13h00 – 17h00

Benefícios: R$ 650,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte

Local: Centro – Vitória

VAGA Nº 107578

CESAN

ENSINO MÉDIO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 1º ao 2º período

Horário: Segunda a Sexta – 13h00 – 17h00

Benefícios: R$ 465,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte

Local: Centro – Castelo

VAGA Nº 107586

CESAN

DIREITO

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 4º ao 8º período

Horário: Segunda a Sexta – 13h00 – 17h00

Benefícios: R$ 650,00 Bolsa Auxílio + Vale Transporte

Local: Centro – Vitória

VAGA Nº 107587

SESI – SEDE

MARKETING

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 4º período

Horário: Segunda a Sexta – 12h00 – 18h00 (15 minutos de intervalo)

Benefícios: R$874,00 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Santa Lúcia – Vitória

VAGA Nº 107589

SESI – ARAÇÁS

PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6° período

Horário: Segunda a Sexta – 12h45 – 17h45

Benefícios: R$728,33 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Araçás – Vila Velha

VAGA Nº 107590

SESI – ARAÇÁS

PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6° período

Horário: Segunda a Sexta – 12h45 – 17h45

Benefícios: R$728,33 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Araçás – Vila Velha

VAGA Nº 107591

SESI – ARAÇÁS

PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6° período

Horário: Segunda a Sexta – 12h45 – 17h45

Benefícios: R$728,33 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Araçás – Vila Velha

VAGA Nº 107592

SESI – ARAÇÁS

PEDAGOGIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6° período

Horário: Segunda a Sexta – 06h45 – 12h00 (15 minutos de intervalo)

Benefícios: R$728,33 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Araçás – Vila Velha

VAGA Nº 107593

SESI – ARAÇÁS

BIBLIOTECONOMIA

PRÉ-REQUISITOS: estudantes do 2º ao 6° período

Horário: Segunda a Sexta – 15h00 – 20h00

Benefícios: R$728,33 Bolsa Auxílio + R$ 94,60 Auxílio Transporte em dinheiro

Local: Araçás – Vila Velha

