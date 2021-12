Idosos que estão em abrigo de Cachoeiro já podem receber visitas de familiares

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 17

Advertisement

Advertisement

Depois de quase dois anos sem poder receber visitas por causa do coronavírus, o Lar Adelson Rebello Moreira, instituição do Grupo Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro, liberou no local a presença de familiares dos idosos.

Continua depois da publicidade

A medida foi tomada após a desaceleração dos casos de Covid e também depois dos idosos receberem as três doses da vacina contra a Covid-19. A gerente do Lar, Cíntia Melo, explicou que as visitas vão acontecer de segunda a sexta-feira, em horário comercial e deverão ser pré-agendadas.

Além disso, os familiares vão precisar apresentar comprovante de vacinação de pelo menos duas doses da vacina, usar máscara e álcool em gel para evitar possível contaminação. Os familiares já foram avisados das orientações sobre a visita.

“Essa semana, eles já começaram a receber a visita. Para nós é muito gratificante e eles estão amando ter esse contato novamente com a família. E devagar vamos tendo a esperança que as coisas vão se normalizar de forma responsável”.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].