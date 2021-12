Idaf abre concurso público com salários de mais de R$ 5,4 mil, saiba como se inscrever

Por Redação - Redação 42

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf/ES) publicou no Diário Oficial do Estado, nesta quinta-feira (16), o edital do concurso público para provimento de 15 vagas e cadastro de reserva para médicos-veterinários. O concurso será realizado pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP).

O salário é de R$ 5.416,56, além de R$ 300,00 de auxílio-alimentação, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. Para o ingresso, é preciso ter certificado de conclusão ou diploma, devidamente registrado, de curso de graduação de nível superior, bacharelado, em Medicina Veterinária, além de registro do respectivo conselho de classe.

Os novos servidores poderão ser lotados em qualquer município do Espírito Santo e desenvolverão atividades relacionadas às áreas de saúde animal e inspeção e fiscalização de produtos de origem animal.

Inscrições

As inscrições deverão ser realizadas entre os dias 21 de dezembro de 2021 e 10 de janeiro de 2022, pelo site www.idcap.org.br.

O concurso será composto por provas objetiva e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, que serão aplicadas no município de Vitória, no dia 23 de janeiro de 2022, com horário previsto das 8h às 12h. As vagas serão distribuídas de acordo com a necessidade do órgão.

Confira o edital em: https://idaf.es.gov.br/concurso-publico.

