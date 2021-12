Ibatiba: inscrições para Processo seletivo na Educação terminam nessa sexta (10)

Por Basílio Machado - Basílio Machado 15

Seguem até esta sexta-feira (10) as inscrições para o Processo Seletivo da Educação no município de Ibatiba. Estão abertas inscrições para os cargos de servente, merendeira, monitor de creche, monitor educacional e de cuidados especiais, motorista de transporte escolar, secretário escolar e de tradutor e intérprete de Libras.

O processo é para a composição do cadastro de reserva. Para fazer a inscrição, o candidato deve preencher o formulário anexo ao edital que está publicado no site da Prefeitura de Ibatiba (ibatiba.es.gov.br) e fazer a entrega na Sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Avenida 7 de Novembro, bairro Novo Horizonte, das 8 às 17 horas.

Para todos os cargos, haverá uma primeira etapa composta de prova escrita objetiva e uma segunda constituída de pontuação por experiência profissional. Já para o cargo de motorista de transporte escolar, haverá uma terceira etapa constituída de exame de direção veicular.

Terminado o período de inscrição, na segunda (13), será divulgada a lista preliminar de candidatos inscritos, sendo aberto, até o dia 15 (quarta-feira), o período para o pedido de recursos. A lista definitiva será divulgada no dia 16.

A prova escrita objetiva será aplicada na próxima sexta-feira, dia 17, e o gabarito publicado no dia 20, sendo aberto o período de recursos sobre a prova de 21 a 22 de dezembro.

A lista preliminar dos candidatos classificados será publicada no dia 23 de dezembro. E devido as comemorações do Natal, o período de recursos sobre esta lista irá de 27 a 28. Então, no dia 29, será realizado o exame de direção veicular e, no dia 30, divulgada a lista final de candidatos classificados.

Clique aqui e acesse o Edital do Processo Seletivo Simplificado 014/2021, na íntegra, que traz carga horária semanal e salário base de cada cargo, além de detalhes sobre como será a prova escrita objetiva, sobre o exame de direção veicular e experiência profissional. Assim como anexos e formulário de inscrição.

