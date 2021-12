Ibatiba assina Termo de Adesão ao projeto Cidade Empreendedora do Sebrae

Por Basílio Machado - Basílio Machado 8

Advertisement

Advertisement

O prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo, assinou, no final da tarde desta terça-feira (30), o Termo de Adesão do município ao projeto “Cidade Empreendedora”. A cerimônia de assinatura aconteceu no plenário da Câmara Municipal.

Continua depois da publicidade

A adesão é referente ao projeto realizado pelo Sebrae/ES, em parceria com o Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo do Espírito Santo (Aderes).

O projeto é desenvolvido a partir de um diagnóstico que levanta todas as situações gerenciais do município, identificando os pontos fracos e fortes, além de sugerir o que precisa ser feito para vencer os obstáculos ao desenvolvimento.

O superintendente do Sebrae/ES, José Eugênio Vieira, destacou que Ibatiba teve uma grande evolução e que o projeto apresentado é magnífico, com ações que podem ser realizadas ainda este ano, para depois serem implantadas outras em 2022, 2023 e 2024.

Continua depois da publicidade

“Esse projeto, obviamente, ainda será examinado pelo prefeito e sua equipe, podendo seguir ou não nossa proposta, já que é um plano bem maleável, podendo se adaptar ao critério e prioridades que o prefeito definir”, explicou José Eugênio.

O gerente regional do Sebrae/ES, Ivair Segheto, destacou que o diagnóstico é muito importante, porque é dele que se origina um plano de ação customizado, ou seja, um plano de trabalho para Ibatiba, em particular, com as características e necessidades do município.

“Com isso, podemos operar políticas públicas direcionadas especificamente para Ibatiba”, enfatizou.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O prefeito agradeceu o apoio do Sebrae/ES e elogiou a iniciativa, assim como destacou o empenho do Estado em trabalhar junto com os municípios. Ele também teceu elogios ao projeto apresentado, mas destacou que é um trabalho que não depende apenas do poder público, mas da participação dos empresários.

“Não adianta o poder público ter o servidor treinado, se o empresário também não se sensibilizar sobre a necessidade de se qualificar, além de seu produto ou serviço”, disse.

Com informações do site da Prefeitura de Ibatiba

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].