Homem é resgatado de ferragens após acidente em Dores do Rio Preto

Equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas na noite deste sábado (11) para resgatar um homem que havia ficado preso às ferragens após uma batida entre dois veículos, em Mundo Novo, distrito de Dores do Rio Preto. Quando os bombeiros chegaram, as outras vítimas já tinham sido socorridas e levadas ao hospital da região por equipes do Samu, restando apenas o homem que não conseguia sair do veículo. As equipes usaram máquinas e ferramentas para retirar a vítima, que foi levada ao pronto socorro da região. Apesar da gravidade do acidente, as vítimas tiveram não tiveram lesões graves.

