Homem é esfaqueado na porta de casa em Castelo

Um morador do Centro de Castelo precisou ser socorrido e levado à Santa Casa de Misericórdia do município depois de ser atacado por um homem, que usou uma faca para ferir a vítima. No hospital, o homem contou aos policiais que passou a madrugada bebendo em um bar e, no início desta sexta-feira (3), por volta das 5h, foi surpreendido pelo suspeito que o esfaqueou nas costas, no momento em que ele abria a porta de casa. À PM, ele contou que não sabe quem é o suspeito e porque o homem teria o esfaqueado. Ele recebeu atendimento médico e foi liberado. Policiais chegaram a fazer buscas pela região, mas não encontraram o acusado.

