Homem é assassinado e tem rosto desfigurado em Itapemirim

Por Natan Rodrigues - Natan Rodrigues 123

Advertisement

Advertisement

Um homem foi assassinado no bairro Namitala Ayub, em Itapemirim, na noite desta quarta-feira (29). O socorro chegou a ser acionado, mas a vítima, identificada como Cosme Cláudio da Silva, já estava morto.

Continua depois da publicidade

No local do crime foi encontrado um bastão de madeira com sangue e três munições, o que pode ter sido usado para matar o homem. De acordo com os peritos, não foi encontrada perfurações pelo corpo da vítima. Já no rosto, não foi possível identificar marca de tiro por conta da desfiguração.

Segundo moradores, Cosme morava no parque de exposição da cidade e trabalhava com cavalos. Eles também contaram para a polícia, que o autor do crime fugiu em uma motocicleta. A Polícia Militar chegou a fazer buscas, mas ninguém foi detido.

A motivação do crime não foi revelada. O caso segue investigado pela Polícia Civil.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].