Homem atira contra assaltantes e depois entrega armas para a polícia em Mimoso do Sul

Após ser assaltado, um homem atirou contra assaltantes e em seguida entregou todas as suas armas de fogo à Polícia Militar, neste domingo (5), em Mimoso do Sul. O fato aconteceu na zona rural de Batatal.

De acordo com informações da Polícia Militar, o homem relatou que estava voltando de Conceição do Muqui em seu automóvel, junto de seu filho de seis anos, quando foi surpreendido por dois bandidos que anunciaram o assalto, levando sua carteira com documentos e a quantia de R$ 1.520,00.

A vítima contou que, quando os assaltantes distraíram, pegou o seu revolver calibre 38 no carro e disparou contra eles, não sabendo informar se o tiro acertou os criminosos, que fugiram do local com os pertences.

Após o fato, ele continuou seguindo para a sua casa e na altura da localidade de Limão, jogou o seu revolver em uma lavoura de café. Em seguida, ligou para a Polícia Militar contando que teria atirado contra os suspeitos e levou os militares ate a lavoura onde tinha dispensado a arma.

Após mais de uma hora de buscas no local, o revólver não foi encontrado. Quando questionado sobre a origem da arma, o homem disse que havia comprado “na roça” e que não possuía registro/porte. E afirmou aos policiais que tinha mais armas de fogo em sua residência.

Em sua casa foi apreendida uma espingarda calibre 38 de fabricação caseira, e também uma garrucha, modelo Rossi calibre 22, além de munições. Diante dos fatos ele foi conduzido juntamente com o material apreendido ao DPJ de Cachoeiro de Itapemirim.

