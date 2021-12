Hacker e pirarucu gigante ganharam as páginas do Aqui Notícias em fevereiro de 2021

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 23

Fevereiro de 2021 foi o mês de hacker e pirarucu gigante ganharem as páginas do Aqui Notícias. Nesta quinta-feira (23), o especial do portal mostrando quais foram as principais manchetes no Sul do Estado durante o ano traz uma das reportagens mais lidas do mês: a que mostrou o perfil de um dos maiores hackers do país, preso em Cachoeiro. Sem vínculo empregatício, 32 anos, morando em um residencial em área nobre da cidade, ele gerou um prejuízo que beirava os R$ 10 milhões. Confira:

O Rio Itapemirim deus bons frutos em fevereiro e de suas águas foi fisgado um Pirarucu de 50 quilos! E isso não é conversa de pescador!!!!

As chuvas fortes preocuparam os cachoeirenses e o alerta da Defesa Civil de inundação foi uma das reportagens mais lidas do mês.

