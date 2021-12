Governo do Estado seleciona professores para atuarem nas escolas técnicas estaduais

Por Redação - Redação 17

O Governo do Espírito Santo abriu processo seletivo para a contratação de professores de educação profissional em regime de designação temporária. Os selecionados vão atuar nas escolas técnicas estaduais Vasco Coutinho, em Vila Velha, e Talmo Luiz Silva, em João Neiva, ambas vinculadas à Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides). As inscrições começaram às 10 horas desta quarta-feira (22) e seguem até as 17 horas do dia 28 de dezembro de 2021.

As vagas são para pessoas com licenciatura, pós-graduação, mestrado ou doutorado. Os requisitos exigidos para cada cargo estão descritos no Anexo I do Edital Sectides n° 022/2021. Cada candidato poderá realizar até duas inscrições, em áreas de conhecimento distintas. A remuneração pode chegar a R$ 4.975,43, a depender do nível de formação do profissional.

O secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Tyago Hoffmann, destacou a relevância da educação profissional. “No campo da Educação Profissional, a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento atua com o programa Qualificar ES, que formou 160 mil capixabas em 2021, em diversas áreas, além das nossas escolas técnicas estaduais Vasco Coutinho e Talmo Luiz Silva”, ressaltou.

“Não seria possível levar estas oportunidades aos capixabas, sem contar com profissionais capacitados que abraçam e se dedicam a esta missão conosco. Estamos abrindo este processo seletivo para contratação de professores já pensando na ampliação da oferta da educação profissional para o próximo ano, afinal, o governador Renato Casagrande tem a educação como prioridade, em todos os níveis”, acrescentou.

Ele lembrou ainda que as escolas técnicas estaduais também estão com processo seletivo aberto para o ingresso de alunos no semestre 2022/1. “As inscrições para os alunos seguem até o dia 29 de dezembro e é feita com base na média das notas de Língua Portuguesa e Matemática do último ano do Ensino Médio cursado. São 795 vagas em 15 cursos diferentes, nas duas escolas técnicas. O trabalha não para!”, comemorou.

Os professores selecionados no Edital Sectides n° 022/2021 vão compor o cadastro de reserva. O processo seletivo é composto pelas etapas de inscrição e declaração de títulos, de caráter eliminatório e classificatório, e de convocação e comprovação de títulos. No ato da inscrição, o candidato deve informar nome completo, data de nascimento, CPF, carteira de identidade, endereço residencial completo, áreas do conhecimento e município em que pretende atuar e indicar se é pessoa com deficiência, negro ou indígena.

Os interessados devem acessar a página www.selecao.es.gov.br e preencher a ficha de inscrição. Esta etapa será totalmente informatizada. Após a confirmação da inscrição, não vão ser aceitos pedidos para alteração de qualquer informação ou para exclusão.

Já a segunda etapa consiste no comparecimento dos candidatos classificados para a apresentação da documentação comprobatória dos títulos declarados como pré-requisito e para pontuação. As convocações para comprovação de títulos vão ser feitas por e-mail pelas escolas técnicas e, no início do ano letivo, publicadas posteriormente no site www.seleção.es.gov.br.

Acesse a íntegra do edital AQUI.

