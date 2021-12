Governo do ES anuncia bônus de R$ 6,5 mil para professores

Por Redação - Redação 165

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, na manhã desta terça-feira (7), a concessão de Bônus Fundeb no valor de R$ 6,5 mil para profissionais que estiverem no efetivo exercício do magistério em unidades escolares (professor, pedagogo, coordenador e diretor). Um projeto de lei será encaminhado à Assembleia Legislativa para assegurar o benefício a mais de 14 mil profissionais do magistério.

O anúncio foi feito durante o 2º Encontro de Diretores da Rede Estadual 2021, que acontece em Vitória. Serão contemplados os profissionais que recebem por meio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Para os demais, que não recebem por essa fonte, a Lei Complementar nº 173 veda qualquer tipo de bonificação/reajuste.

Em sua fala, Casagrande destacou a importância das ações do Governo do Estado na área da educação. “Essa é prioridade das prioridades, pois perdemos muito na pandemia. Estamos encerrando este ano melhor do que no ano passado. Temos uma perspectiva ainda melhor para 2022. Conseguimos tocar a máquina pública mesmo na pandemia e, proporcionalmente, fomos o Estado que mais investiu em infraestrutura e educação”, pontuou.

O governador prosseguiu: “Na área de infraestrutura, estão incluídas dezenas de obras em escolas, que estamos reformando ou construindo novas unidades. Quando tomamos a decisão de abrir mais 40 escolas de tempo integral, de financiar 18 mil alunos do Fundamental I nos municípios ou quando adquirimos computadores para professores e alunos, isso tudo é para mudar a vida das pessoas. Agora estamos pedindo a autorização da Assembleia para conceder esse bônus de R$ 6,5 mil para os profissionais do magistério”.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, reforçou que essa é mais uma ação de valorização dos profissionais. “Neste governo, quando há uma fala de priorização da educação, temos de ações concretas de fato. Porque tem a visão da importância da Educação. Crescemos em 15% em investimentos, sendo que apenas nove dos 27 estados brasileiros aumentaram seus investimentos na educação durante esse período de pandemia”, observou.

O 2º Encontro de Diretores da Rede Estadual acontece durante todo o dia e a programação inclui palestras, além de apresentações culturais. Além dos diretores escolares, também estiveram presentes os subsecretários de Estado da pasta, Josivaldo Barreto de Andrade (Administração e Finanças); Aurélio Meneguelli (Suporte à Educação); Marcelo Lema (Planejamento e Avaliação); Andréa Guzzo (Educação Básica e Profissional); e superintendentes Regionais de Educação.

