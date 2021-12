Galpão de depósito de reciclagem pega fogo em Guaçuí

Por Acácio Rezende - Acácio Rezende 836

Um galpão de depósito de reciclagem pegou fogo no início da noite desta segunda-feira (27), na rodovia Coronel Leôncio Viêira, em Guaçuí.

De acordo com as informações colhidas no local pela reportagem junto ao Corpo de Bombeiros, um funcionário da empresa que chegava para trabalhar que viu o incêndio e acionou a equipe para combater as chamas. Além dele, não tinha ninguém trabalhando.

Por volta das 21h30, o incêndio ainda não havia sido controlado e o caminhão do Corpo de Bombeiros teve que deixar o local para reabastecer o tanque com água.

“O incêndio era de grandes proporções e foram necessários duas viagens com veículo para abastecimento com água para combater as chamas. Demos sorte que choveu e isso ajudou”, informou Sargento Ari, responsável pela equipe do Corpo de Bombeiros.

Como começou a chover, as equipes conseguiram controlar as chamas mais rapidamente. Por volta das 23h o incêndio tinha sido controlado.

Veja vídeo

