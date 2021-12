Forte chuva alaga ruas, provoca deslizamentos e causa prejuízos em Alegre

Por Acácio Rezende - Acácio Rezende 130

Uma forte chuva que atingiu o município de Alegre na noite da última terça-feira (29), alagou ruas, derrubou barreiras e árvores. Na zona rural do município também foram registrados prejuízos.

No centro de Alegre, a rua 13 de Maio foi totalmente alagada. No bairro Prainha uma ponte foi destruída pela força da água. Na estrada que liga Vila do Café à Alegre, uma barreira interditou parte da via.

A Defesa Civil do município está percorrendo a cidade para avaliar os danos . Não há nenhum registro de desabrigados no município.

