Flamengo oficializa Paulo Sousa e repete aposta em um treinador português

O Flamengo oficializou nesta quarta-feira (29), a contratação do técnico português Paulo Sousa, que pagou a multa rescisória e rompeu seu vínculo com a seleção da Polônia. O treinador assinou com os cariocas por dois anos e assume a vaga de Renato Gaúcho, que saiu antes do fim do Brasileirão.

“Paulo Sousa é o novo técnico do Mengão. O português, de 51 anos, assinou contrato com o Rubro-Negro por duas temporadas. O treinador estava no comando da Seleção da Polônia”, anunciou o clube.

Para evitar uma briga jurídica com a Federação Polonesa de Futebol, o treinador português arcou com a multa de € 320 mil (aproximadamente R$ 2.056 milhões). O acordo valia até o fim da repescagem da Europa e poderia registrar apenas mais um jogo.

“Alô Brasil, esta é uma mensagem para a maior torcida do mundo, faço com muito orgulho e satisfação representar um clube com a grandeza incomparável do Flamengo. É hora de trabalharmos muito para dar alegrias, títulos e aproximar os mais de 40 milhões de torcedores em torno do time. Jogaremos juntos, saudações rubro-negra”, mandou a mensagem o treinador.

Paulo Sousa se apresentará no Rio apenas após a virada do ano e trará sua comissão técnica para o Flamengo. O clube aposta em sua experiência para levar o time novamente às conquistas após ano de decepções.

O treinador iniciou a carreira como técnico da seleção de Portugal sub-16. A primeira experiência em clubes foi no Queens Park Rangers, da Inglaterra, em 2008. Também passou por Swansea (2009) e Leicester (2010) no futebol inglês. Passou, ainda, pelo Maccabi Tel Aviv (2013), pelo Basel, da Suíça (2014), pela Fiorentina (2015) e no Bordeaux (2019).

