Feira Natal + Alegre será aberta na próxima sexta (10) com shows e praça de alimentação

Redação 33

A 1ª Feira Natal + Alegre já é realizada no município. No entanto, a abertura oficial está marcada para a próxima sexta-feira (10), às 17h. O evento, realizado pela Associação Comercial e Industrial de Alegre (ACISA), em parceria com a Prefeitura Municipal, tem o objetivo de movimentar o comércio local.

Segundo a ACISA, a expectativa é que a Feira, montada na avenida Jerônimo Monteiro, no centro da cidade, movimente o mês de dezembro, com muita decoração natalina e atrativos para crianças e adultos. O evento segue até o dia 26 de dezembro.

O espaço conta com uma Praça de Alimentação diversificada, com venda de comidas árabes, hambúrgueres artesanais, salgados, pizzas, porções, chopps e cervejas artesanais, além de exposição de artesanatos, flores, produtos terapêuticos e personalizados, cosméticos, artigos religiosos e jogos, montados em 26 estandes.

Todos os dias, às 20h, haverá shows com artistas locais. E nos dias 12 e 19, a partir das 16h, terá a presença do Papai Noel, na Vila do Papai Noel, montada no interior da praça da Prefeitura.

No dia 23, a programação conta ainda com a Turma da Tina e seus personagens, que vão passear pelas ruas e comércio da cidade, convidado o público para o show.

Confira a programação completa da Feira!

Sexta-feira (10)

17h – Cerimônia Oficial de Abertura

20h – Show com Júnior Bruneli

Sábado (11)

14h – Abertura dos Estandes

15h – Palco Livre

20h – Show com Samba no Terraço

Domingo (12)

14h – Abertura dos Estandes

15h – Palco Livre

20h – Apresentação da Lyra Carlos Gomes

21h – Show com Joelma & Rogério Cardoso

Sexta -feira (17)

18h – Abertura dos Estandes

20h – Show com Inimigos do Fim

Sábado (18)

14h – Abertura dos Estandes

15h – Palco Livre

19h – Apresentação da Escola de Música Saint’Clair Pinheiro – EMUSP

21h – Show com Andressa Peres

Domingo (19)

14h – Abertura dos Estandes

15h – Palco Livre

20h – Show Com Dávila Leal

Segunda -feira (20)

14h – Abertura dos Estandes

20h – Palco Livre

Terça -feira (21)

14h – Abertura dos Estandes

20h – Palco Livre

Quarta -feira (22)

14h – Abertura dos Estandes

20h – Show com Carlos Henrique

Quinta-feira (23)

14h – Abertura dos Estandes

16h – Tur pela cidade com a turma da Tina na Carreta

19h – Show com A Turma da Tina

21h – Show com Alex Campanha

Sexta-feira (24)

14h – Abertura dos Estandes

18h – Palco Livre

19h – Palco Livre

Sábado (25)

14h – Abertura dos Estandes

18h – Palco Livre

19h – Show com Williane Silva

Domingo (26)

14h – Abertura dos Estandes

15h – Palco Livre

20h – Palco Livre

Assista o vídeo!

