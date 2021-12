Feira do Turismo Rural: RuralturES 2022 já tem data definida

Por Redação - Redação 23

A Feira Estadual de Turismo Rural (RuralturES) já tem data certa para acontecer em 2022. Em reunião com a participação dos organizadores nesta segunda-feira (20), na Casa do Turista, em Pedra Azul (Domingos Martins), ficou decidida que a próxima edição do evento será realizada de 10 a 13 de novembro, em Venda Nova do Imigrante (ES).

A RuralturES é um projeto do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau, juntamente com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES), Secretaria de Estado de Turismo (Setur-ES), Associação de Agroturismo do Espírito Santo (Agrotures) e Prefeitura de Venda Nova do Imigrante.

A primeira edição da Feira, de 25 a 28 de novembro deste ano, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão”, contou com apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), institutos Federal do Espírito Santo (Ifes) e Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e serviços nacionais de aprendizagem Rural (Senar-ES) e Comercial (Senac-ES), e patrocínio do Sicoob.

Neste ano, a RuralturES contou com 113 espaços de exposição, 15 caravanas de diversos municípios capixabas e um público estimado em 27 mil pessoas divididas em quatro dias de programação. (*Clique aqui para conferir todas as atrações de 2021)

A RuralturES é fruto da Ruraltur, edição nacional, realizada pela primeira vez em Venda Nova em 2019. Segunda-feira, o grupo de trabalho avaliou a edição de 2021, destacando pontos positivos e melhorias para a edição do próximo ano, dentre elas: a necessidade de integrar ainda mais os municípios das Montanhas Capixabas e também de outras regiões turísticas do Espírito Santo, além intensificar o relacionamento com agências e guias de turismo para a próxima edição.

Outra ideia proposta é antecipar a divulgação da Feira com a realização de eventos menores ao longo de 2022. “A RuralturES faz com que os empreendedores se sintam parte de um processo e dá sustentabilidade aos seus projetos. Trata-se de uma grande oportunidade para promover o turismo rural”, destaca o presidente do Convention, Leandro Carnielli.

O Convention- O Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau é uma entidade com sede no município de Domingos Martins, sem fins lucrativos, criada para promover desenvolvimento sustentável no turismo da região de montanhas do Espírito Santo. Atualmente, o trade regional é representado por 380 empreendimentos em nove municípios.

Fundado em 2006, a partir de uma aliança da iniciativa privada com o poder público, o Montanhas Capixabas teve o apoio de grandes parceiros como o Espírito Santo Convention & Visitors Bureau, Federação Brasileira de Conventions & Bureau, Governo do Estado do Espírito Santo e Sebrae-ES.

Nossa missão é desenvolver o turismo sustentável, adotando ações que promovam seu arranjo turístico em nível estadual, nacional e internacional, que gerem oportunidades de negócios para seus mantenedores e associados e fomentem o desenvolvimento de toda a região.

A atual diretoria conta com Leandro Carnielli (diretor-presidente) e Valdeir Nunes (presidente do Conselho Curador).

