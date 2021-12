Fazenda da Santa Casa de Cachoeiro ganha mil aves para ampliar produção de ovos

Por Redação - Redação 26

Advertisement

Advertisement

A fazenda da Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro ganhou uma importante ajuda para ampliar sua produção de ovos. Foram doadas para a fazenda cerca de mil aves que vão garantir a autossuficiência na distribuição de ovos para o hospital.

Continua depois da publicidade

A doação foi feito pela Hi-Line Brown do Brasil/SP, intermediado pela Associação de Aves Poedeiras do Espírito Santo (AVES). Quem fez a solicitação à Associação de Aves Poedeiras do Espírito Santo foi o Diretor Presidente do IDAF, Mário Lousada.

A expectativa é de que quando a galinha entrar no ciclo de produção ela possa gerar até 320 ovos por ano. O gestor da Fazenda, Sérgio Mariano, destacou a importância da doação para a Santa Casa.

“Com isso, vamos ficar autossuficiente na produção de ovo, podendo inclusive, comercializar uma parte desses ovos para reduzir as despesas da Fazenda”, explicou Mariano.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].