Faleceu nesta sexta-feira (24) Margateth Martins (Garete), irmã do poeta Estelemar Martins

Por Basílio Machado - Basílio Machado 129

Faleceu na manhã desta quinta-feira (24), Margareth Martins (Garete), irmã do saudoso poeta, músico e escritor Estelemar Martins. O velório será nesta mesma tarde, a partir das 15h30, no Cemitério Parque de Cachoeiro de Itapemirim, com sepultamento às 17h00.

Garete, como era mais conhecida, era bancária aposentada do Banestes, líder comunitária, e atuante em ações sociais no bairro Aquidaban, através da ONG UNIDA que atende as crianças carentes do bairro.

Era membro de uma família de muita tradição na vida política e artística de Cachoeiro. Além de Estelemar, também era irmã da cantora Elizabeth Martins, esposa de Cláudio Guimarães, presidente do Caçadores Carnavalesco Clube; Luiz Gonzaga Martins, ex-presidente do MDB de Cachoeiro; Rosa Martins; Cleomar Martins; Edmar Martins e Nadir (Vanda) Martins.

Sua passagem vai deixar saudades em Cachoeiro, especialmente na comunidade do Aquidaban, onde realizava belos saraus com músicos do município na varanda da sua vivenda.

Abaixo Garete canta acompanhada pelo piano de Marilena Mignone.

