Exposul RaízES terá corrida de aventura e outros esportes radicais em Cachoeiro

Por Guilherme Gomes

As atividades esportivas têm lugar especial entre as muitas opções de entretenimento que a Exposul Raiz-ES 2021 oferece às famílias, nesta semana, no Parque de Exposição de Cachoeiro. Neste sábado (4), último dia do evento, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) realizará, às 16h, a Corrida de Aventura Kids, voltada para o público na faixa de 10 a 17 anos.

Será um circuito repleto de obstáculos, com adequações específicas às idades dos participantes. Para participar, é preciso se inscrever, gratuitamente, por meio do formulário on-line (clique aqui). Foram disponibilizadas 50 vagas.

Será obrigatório o uso de calça pelos participantes e se recomenda o uso de blusas confortáveis. Todos receberão medalhas após a atividade.

Mais esportes radicais

A Semesp também oferece aos visitantes da ExpoSul RaízES a oportunidade de conhecer e praticar outras modalidades de esportes de aventura, como dardo, arco e flecha e slackline. Outras atrações que estão envolvendo o público são o circuito de drone, em parceria com a escola Maple Bear, e robótica, em parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).

Todos os visitantes podem participar dessas atividades. Os interessados devem procurar o estande da Semesp no evento.

Exposul Raiz-ES

A ExpoSul Raiz-ES é uma realização do Sindicato Rural e da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, com apoio do Sebrae, Aderes, Governo do Estado, OCB-ES, Sicoob Sul, Selita, BRK Ambiental e outros parceiros. Confira a programação do evento..

Confira a programação esportiva deste sábado (4):

12h às 16h – Slackline

12h às 20h – Arco e flecha / Dardo

14h às 16h – Drone (Maple Bear)

16h – Corrida de Aventura (para crianças e adolescentes inscritos)

