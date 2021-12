ExpoSul Raiz-ES 2021 teve 10 mil visitantes e movimentou R$ 1,5 milhão

Por Redação - Redação 13

A ExpoSul Raiz-ES 2021, realizada de quarta-feira (1) a sábado (4), teve cerca de 10 mil visitantes e movimentou R$ 1,5 milhão em comercializações. O evento do setor agro, que aconteceu no Parque de Exposição do Aeroporto, contou com programação diversificada e transmissão de atividades pela internet.

Em seus 105 estandes, estiveram envolvidas mais de 300 famílias como expositores. Foram cerca de 15 mil itens comercializados. “O resultado foi bom, realizei vendas e vários contatos. Já participei de várias feiras, mas essa foi a melhor, em todos os sentidos”, afirma Silvana Contarine, que expôs seus produtos de agroindústrias no evento.

Além dos estandes, a ExpoSul, que ocupou uma área de 10 mil metros quadrados, teve uma programação que incluiu palestras e rodas de conversa sobre temas pertinentes à agroindústria; apresentações culturais; atrações recreativas e esportivas.

“Os resultados da ExpoSul Raiz-ES 2021 superaram, em muito, os resultados esperados e mesmo os de 2020. Insistimos nessa plataforma de negócios e de encontros, mantendo vivo o espírito que criou a ExpoSul Rural. Aprendemos a estar nas plataformas digitais e redes sociais e o futuro só pode ser de esperança. Muitas outras edições ainda virão com mais resultados positivos para todos”, comemora o presidente do Sindicato Rural de Cachoeiro, Wesley Mendes.

Corrida de Aventura

Uma das atrações do último dia de programação foi a Corrida de Aventura, direcionada a crianças e adolescentes. Organizada pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), a competição consistiu em percurso com vários obstáculos, em um terreno cheio de lama.

“É difícil ter esse tipo de evento, então, a gente aproveita sempre que acontece. É uma forma de resgatar algumas coisas de outros tempos, quando as crianças podiam brincar na rua”, comentou Euziane Cardozo de Souza, que levou a filha Thaís, de 11 anos, para participar da Corrida de Aventura.

