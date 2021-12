Estado tem 90 dias para regularizar quadro de servidores da Polícia Civil e dispensar aposentados

Por Basílio Machado - Basílio Machado 20

O Governo do Estado deverá regularizar o quadro de servidores da Polícia Civil do Espírito Santo em até 90 dias, caso haja candidatos aprovados em cadastro de reserva para o concurso realizado pela instituição em 2018. A decisão foi tomada pelo Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), na sessão desta terça-feira (7), ao confirmar decisão monocrática do conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo.

Na decisão, o conselheiro também estabeleceu prazo para o governo realizar a regularização da situação, com a realização de concurso público, nomeação e posse de novos servidores, até o final de 2022.

O relator optou por uma data intermediária, visto que o prazo inicialmente dado foi para o final de 2021, mas no último mês, o governo do Estado alegou impossibilidade de cumprimento da data-limite e solicitou que ela passasse para o final de 2023.

Segundo o governo, a cessação em 2021 do vínculo dos 45 profissionais aposentados que retornaram à atividade junto a unidades policiais geraria um prejuízo para o serviço público, considerando também que há uma deficiência de mais de 1.400 policiais civis.

De acordo com dados apresentados pelo governo do Estado ao relator, existe a previsão de um total de 3.821 cargos efetivos no quadro da Polícia Civil. Há 1.784 vagas liberadas para provimento por meio de concurso público, e outros 37 profissionais estão afastados das atividades no aguardo da publicação da aposentadoria pelo IPAJM. O Edital 01/2018 da Polícia Civil previu 418 vagas, com a expectativa de nomeação de 401 profissionais.

O governo alegou que mesmo após a nomeação dos aprovados no concurso, a Polícia Civil apenas contaria com 2.188 profissionais, persistindo uma deficiência de 1.419 vagas.

Contudo, o relator ressaltou que, “caso haja candidatos aprovados em cadastro de reserva do referido concurso, a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo deve regularizar o quadro de servidores (situação dos policiais civis aposentados contratados por processo seletivo) no prazo de até 90 dias, considerando a expectativa de nomeação de novos servidores, aprovados no concurso público de 2018, ainda que em cadastro de reserva”.

Esta posição também considerou uma documentação recebida pela Ouvidoria do TCE-ES nos últimos dias, informando a existência de cadastro de reserva no Edital do Concurso Público de 2018, sem que haja a divulgação de lista classificatória até o momento.

Com informações do TCE-ES

