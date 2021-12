Está em dúvida? Confira dicas para presentar neste Natal em Cachoeiro

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 39

Advertisement

Advertisement

Com a aproximação do Natal começa a grande procura por presentes nas lojas, porém as pessoas podem ficar em dúvida em que comprar para presentear aquela pessoa querida, familiar ou até mesmo um colega sorteado em amigo oculto de empresa ou grupo de amigos.

Continua depois da publicidade

Com as quedas nos números de casos da Covid-19 em todo o Brasil, os consumidores têm optado por procurar presencialmente as lojas físicas e escolherem seus presentes.

Em Cachoeiro de Itapemirim, desde a última De segunda (13) até sexta-feira (17), as lojas estão autorizadas a funcionar das 9h às 20h durante os dias semanais. Já nos finais de semana, o horário é diferenciado. No sábado (18), o horário previsto é das 8h às 18h, e no domingo (19) das 10h às 16h.

Na semana seguinte, reta final para o natal, o funcionamento será das 9h às 21h, de segunda (20) à quinta-feira (23). E para os que deixarem os presentes para a última hora, na véspera de Natal, dia 24, será possível fazer compras das 8h às 18h.

Continua depois da publicidade

Vale lembrar que esses horários são para o comércio de rua, visto que shoppings, supermercados e centros comerciais têm expediente próprio.

Com o intuito de facilitar os seus leitores, o AQUINOTICIAS.COM preparou algumas dicas especiais de presentes que podem surpreender neste Natal.

Moda, calçados e acessórios

Na loja Dany Modas em Cachoeiro de Itapemirim, você encontra uma linha completa de presentes em roupas, calçados e acessórios, masculino e feminino. Além do atendimento presencial, as compras também podem ser feitas através do WhatsApp (28) 99995-7029. A entrega é feita em toda a cidade de Cachoeiro de Itapemirim e também para todas as regiões.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Para conhecer mais sobre a loja e os produtos que podem ser encontrados, basta acessar o Instagram /fimdaniele.

1 de 7

Chocolate

Engana-se quem pensa que dar chocolates é somente para a Páscoa. No Natal é muito frequente presentear amigos ou quem quer que seja, com caixas de bombons, trufas e kits de chocolates sortidos em uma embalagem bem bonita para presente. É muito difícil alguém não gostar de chocolates. Então, na dúvida no que vai dar de presente, aposte nessas delícias.

Kit de cosméticos

No final de ano é comum você encontrar ofertas de kits para presente. Então, você pode diversificar com alguns itens em um kit só. E só para dar uma dica, para deixar o kit bem interessante, pode incluir alguns sabonetes e uma loção hidratante ou perfume, em uma caixa para presente. Essas dicas são boas para o público feminino e se no caso for homem, é uma boa ideia presentear com espuma de barbear e loção pós-barba, por exemplo.

Calçados

É muito comum dar par de chinelos em amigo secreto, pelo fato de ser algo que dificilmente alguém não vai gostar, pois é útil né? O segredo é não errar a numeração do calçado. Têm chinelos coloridos, com glitter, de personagens e até com cores mais neutras. Tudo para agradar o gosto de todos. Além disso, tênis, sapatos e tantos outros são excelentes dicas também!

Bebidas

Dar bebidas de presente é mais comum do que você imagina. E hoje em dia, é possível presentear com vinhos, espumantes e até cervejas artesanais , sem contar que junto podemos adicionar caneca ou taças, para que o presente fique muito mais charmoso. Quando você escolhe uma bebida com uma embalagem bem bonita, se torna um presente bem interessante cear com amigos e familiares.

Agenda e caderneta

Quer uma dica útil para presentear alguém que tem uma agenda cheia de compromissos e que diariamente precisa fazer anotações? Então, que tal uma agenda diária ou permanente? Elas são lindas e completas para anotar compromissos de reuniões, eventos, visitas e lembretes diversos. Além das agendas, você pode dar cadernetas no amigo secreto, por exemplo. Seu amigo vai adorar!

Jóias

Quer uma dica útil para presentear alguém? Então, que tal um colar ou um relógio? Eles são lindos. Além disso quem não gostar de receber um presente tão especial e que pode ser usado em varias ocasiões.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].