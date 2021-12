Espírito Santo integra Pesquisa Nacional de Avaliação de atrativos turísticos

Por Redação - Redação 5

A Secretaria de Turismo (Setur), por meio do Observatório do Turismo, inicia no Espírito Santo a Pesquisa Nacional de Avaliação da Qualidade dos Atrativos Turísticos, com a metodologia Tourqual, realizada pela Rede Brasileira de Observatórios de Turismo (RBOT), em parceria com o professor Tiago Mondo.

O objetivo é diagnosticar a percepção de turistas com relação à qualidade dos serviços turísticos prestados em atrativos dos destinos turísticos brasileiros. No Estado, são 23 atrativos de 12 municípios capixabas que estarão sinalizados, estimulando os visitantes e turistas a participarem da pesquisa.

Os atrativos participantes da pesquisa vão poder ser avaliados de janeiro a março de 2022, período em que o Estado recebe um grande número de turistas e visitantes. “As pesquisas são um importante mecanismo de avaliação dos nossos atrativos e os resultados são utilizados como subsídio para o planejamento de ações de qualificação, estruturação e promoção”, ressaltou a secretária de Estado de Turismo, Lenise Loureiro.

O trabalho é coordenado pela Gerência de Estudos e Negócios Turísticos da Setur, responsável pelo Observatório do Turismo. Os critérios para a definição dos locais de realização da pesquisa foram os municípios com características litorâneas, os atrativos turísticos já consolidados, o fluxo turístico relevante, além dos destinos de Anchieta e Itaúnas, em Conceição da Barra, e os parques estaduais que tradicionalmente recebem um grande volume de turistas e visitantes na temporada.

Para a escolha desses critérios, foram considerados os espaços com estruturas e equipes que possam estimular a participação dos visitantes e turistas na pesquisa, além dos atrativos que estão com investimentos e ações já em andamento ou concluídas pela administração pública municipal e Estadual, ou mesmo que fizessem parte dos planos dos municípios e do Estado, em médio prazo. Isso porque, a pesquisa vai poder respaldar, ao final, a tomada de decisões pelos gestores públicos.

Cronograma

A pesquisa acontece em todo o Brasil. No Espírito Santo, terá início nesta semana e segue até março de 2022.

Confira os locais onde o visitante vai ter acesso ao QR Code da pesquisa:

1. Alegre – Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça

2. Anchieta – Santuário Nacional São José de Anchieta

3. Aracruz – Aldeia Temática Tekoá Mirim

4. Aracruz – EBMAR – Estação Biologia Marinha Augusto Ruschi

5. Aracruz – Museu Histórico de Santa Cruz

6. Aracruz – Parque Natural Municipal do Aricanga

7. Aracruz – Praia de Barra do Sahy

8. Aracruz – Praia dos Padres

9. Castelo – Parque Estadual de Forno Grande

10. Conceição da Barra – Parque Estadual de Itaúnas

11. Domingos Martins – Casa da Cultura

12. Domingos Martins – Parque Estadual de Pedra Azul

13. Domingos Martins – Portal de entrada da Cidade e Casa do Artesanato

14. Guarapari – Parque Estadual Paulo César Vinha

15. Guarapari – Praia do Morro

16. Santa Teresa – Casa Lambert

17. Santa Teresa – Instituto Nacional da Mata Atlântica (Museu de Biologia Prof. Mello Leitão)

18. Serra – Igreja e Residência Reis Magos

19. Vila Velha – Casa da Memória

20. Vila Velha – Convento da Penha

21. Vila Velha – Farol Santa Luzia

22. Vila Velha – Igreja do Rosário

23. Vitória – Palácio Anchieta

Ao final da pesquisa, a Setur vai receber da RBOT os resultados e realizar rodadas de apresentação com os municípios. O objetivo é a troca de ideias para a implementação de ações e estratégias, a partir dos dados obtidos.

