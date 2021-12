Emprego, motogirl, ossada humana: as matérias mais lidas do Aqui Notícias em janeiro de 2021

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 77

Advertisement

Advertisement

Entender o passado pode abrir portas do futuro. E o jornalismo – que conta a história no momento em que ela acontece – é um bom termômetro sobre os interesses da população em cada momento. O AQUINOTICIAS.COM buscou, nos seus arquivos, as matérias que marcaram 2021, mês a mês.

Continua depois da publicidade

O ano começou com boas novas para o cachoeirense. Entre as mais lidas de janeiro, uma matéria que trouxe esperança de emprego. O grupo Osvaldo Perim anunciou a abertura de seu novo atacarejo, que foi batizado, posteriormente, de Open Atacado, e se tornou a reportagem mais lida do primeiro mês do ano.

A história da Emanuela Ferrari Fernandes também caiu nas graças e inspirou muitas pessoas. A jovem de 24 anos ocupou um mercado que antes era considerado “coisa de homem”. Relembre a história dessa motogirl de sucesso!

As matérias de polícia também chamaram a atenção dos leitores. Especialmente uma, que falou de uma ossada humana encontrada em meio à vegetação incendiada, em Marataízes.

Continua depois da publicidade

E o Arthur Picoli, de Conduru, o cachoeirense do BBB21, também teve muita audiência. A história foi a solteirice do rapaz e o fato de ele ter ganho o concurso Mister Espírito Santo e chegar ao sétimo lugar no concurso nacional.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].