Em clima de festa, terceira etapa da orla de Marataízes é inaugurada

Por Basílio Machado - Basílio Machado 17

Em clima de festa, com direito a queima de fogos de artifício e presença do governador Renato Casagrande, o prefeito Robertino Batista (Tininho) entregou na noite desta quarta-feira (29) a terceira etapa da obra de revitalização da orla da Praia Central de Marataízes. O governador compareceu ao evento com boa parte do seu staff de governo.

Tininho, durante a cerimônia, fez um relato dos desafios e obstáculos enfrentados para que a obra fosse concluída. “Em 2018, faltou uma certidão negativa do município e o Estado não pode repassar os recursos que faltavam, mas nós tínhamos recursos próprios para fazer, graças a Deus, então fizemos as segunda e terceira etapa da obra” – recordou.

Ainda em relação à certidão negativa, preferindo não citar nomes, Tininho desabafou sobre o que chamou de lobby no Tribunal de Justiça para dificultar as ações da Prefeitura. Segundo o prefeito, teria sido feito “por um ícone da política municipal, alguém que diz amar o município, mas tentou impedir (a conclusão da obra)” – discursou.

Em relação ao governador Renato Casagrande, o prefeito não poupou elogios. Tininho lembrou da participação do governador nas reuniões de trabalho com a Agência Nacional do Petróleo (ANP), a Petrobrás e demais municípios do litoral para que fosse corrigida a forma de distribuição dos royalties.

O prefeito afirmou que a participação do governador Casagrande, à época, foi fundamental para que Marataízes elevasse sua participação na distribuição dos royalties do petróleo de 6% para 37,6%”. “O acordo, que foi feito dentro do gabinete do governador e avalizado pela assessoria jurídica do Estado, nos permitiu receber R$ 58 milhões à vista e estamos recebendo até hoje R$ 2 milhões por mês, perfazendo quase R$ 150 milhões” – relatou.

Bem humorado, o prefeito de Mataraízes quebrou várias vezes o protocolo oficial para chamar ao tablado e ceder o microfone a secretários municipais e estaduais, políticos e mesmo pessoas comuns do município. Um desses políticos foi o ex-deputado João Coser (PT), a quem creditou sua entrada na vida pública.

Reinaldo

Além do governador, a cerimônia de entrega da obra teve ainda a participação do ex-jogador e maior ídolo do clube Atlético Mineiro, Reinaldo, que nos anos 80 rivalizou com Zico, do Flamengo, a atenção do país em memoráveis partidas de futebol. Reinaldo representou no evento os turistas mineiros que frequentam o balneário.

Para o ex-jogador Reinaldo, o município de Marataízes vem passando por uma verdadeira transformação. “Está cada dia melhor, cada dia mais bonita. Eu, que conheci Marataízes em 1976, sei da transformação dessa cidade e nós mineiros adoramos o Espírito Santo, que nos dá esse lazer e as nossas férias” –

Também estiveram presentes os deputados federais, Josias Da Vitoria e Neucimar Fraga; o deputado estadual, Alexandre Quintino; os prefeitos Victor Coelho (Cachoeiro de Itapemirim), Tiago Rocha (Itapemirim), Fabricio Thebaldi (Apiacá), Fabrício Petri (Anchieta), Cacalo (Muqui), Dorlei Fontão (Presidente Kennedy), Josemar Machado (Atílio Vivácqua) e Paulo Cola (Piúma); os secretários de Estado, Marcus Vicente (Desenvolvimento Urbano), Álvaro Duboc (Planejamento), Tyago Hoffmann (Inovação e Desenvolvimento), Gilson Daniel (Governo), Coronel Aguiar (Casa Militar); vereadores e lideranças locais.

Terceira Etapa

As obras da orla de Marataízes contaram com 1.549,00 metros de rede de drenagem, 7.168,58 m de pavimentação asfáltica, 2.810,78 metros quadrados de pavimentação em blocos de concreto, estacionamento, 2.286,64 metros de meio-fio, 55 unidades de luminárias, 17 unidades de poste cônico contínuo, 1.265,09 metros quadrados de plantio de gramas em placas, 687,92 metros quadrados de sinalização horizontal e vertical, 2.054,99 metros quadrados de calçada cidadã, 19 bancos sem encosto, 15 lixeiras em madeira, academia funcional, 2 campos de futebol de areia, 371,71 metros de ciclovia, 233,11metros de sinalização Horizontal, 2.395,34 metros de calçadão em concreto, 3 quiosques e 3 banheiros.

