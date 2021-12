Dores do Rio Preto e Atílio Vivácqua terão investimentos de R$ 5,4 milhões em infraestrutura

Por Basílio Machado - Basílio Machado 28

Os municípios sulinos de Dores do Rio Preto e Atílio Vivácqua receberão do Governo do Estado, juntos, R$ 5,4 milhões para investimento em infraestrutura. Os recursos foram garantidos essa semana pelo governador Renato Casagrande, que assinou convênios com estes municípios na última quarta-feira (29), no Palácio Anchieta. Outras 10 cidades de diferentes regiões capixabas também foram beneficiadas, perfazendo um total de R$ 95,4 milhões.

Casagrande destacou a importância dos investimentos para o desenvolvimento dos municípios: “São investimentos em regiões mais vulneráveis nessas cidades, investimentos estruturantes e que melhoram a vida dessas pessoas e são pessoas que mais necessitam da ajuda do poder público” – disse.

O secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente, apontou as vantagens para a população nos municípios: “Com a execução da macrodrenagem teremos grandes benefícios para o meio ambiente, para a população e para o poder público, dentre eles, podem ser citados a redução de custos com manutenção de vias públicas” – afirmou.

Confira os investimentos:

Atílio Vivácqua – Serão executadas obras de drenagem, pavimentação e implantação de meio-fio e passeio na rua Walter Machado Filho, rua Ciro Carvalho, rua Alzira Magalhães Braga, rua Projetada 32 e rua Projetada 33, localizadas no bairro Vila Reis, na sede do município. Um investimento de R$ 1,3 milhão.

Dores do Rio Preto – Serão executadas obras de pavimentação, drenagem e construção de muro na Arena Multiuso. O investimento é de R$ 4,1 milhões.

