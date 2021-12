Dores do Rio Preto e Atílio Vivácqua são contemplados no pacote de obras do Governo do ES

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 82

O Governo do Estado está investindo R$ 95,4 milhões em infraestrutura, habitação e macrodrenagem em diversos municípios capixabas. O governador do Estado, Renato Casagrande, assinou convênios com os municípios de Aracruz, Atílio Vivácqua, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Pancas, Pedro Canário, Ponto Belo, Montanha, São Domingos do Norte, Santa Maria de Jetibá e Vila Valério. Ao todo, são 12 municípios beneficiados com os investimentos do Estado. A assinatura dos convênios aconteceu, na tarde desta quarta-feira (29), no Palácio Anchieta, em Vitória.

Casagrande destacou a importância dos investimentos para o desenvolvimento dos municípios: “São investimentos em regiões mais vulneráveis nessas cidades, investimentos estruturantes e que melhoram a vida dessas pessoas e são pessoas que mais necessitam da ajuda do poder público. São 12 municípios, investimentos que esses municípios e esses moradores esperam por muito tempo. Estamos sempre ajudando a desenvolver os municípios, fazendo com que eles cresçam, gerando oportunidade aos capixabas.”

O secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente, apontou as vantagens da macrodrenagem para a população nos municípios: “Com a execução da macrodrenagem teremos grandes benefícios para o meio ambiente, para a população e para o poder público, dentre eles, podem ser citados a redução de custos com manutenção de vias públicas, a possibilidade de circulação de veículos e pedestres em áreas urbanas após, chuvas intensas, escoamento rápido das águas superficiais, redução de danos às propriedades e risco de perdas humanas, redução de doenças de veiculação hídrica, eliminação de águas estagnadas e lamaçais.”

Confira os investimentos:

Aracruz – Com um investimento de R$ 50,2 milhões, Aracruz recebe obras de macrodrenagem pluvial do bairro Grande Bela Vista, que contará com pavimentação, implantação de estacionamento e passeios em sua extensão, além de rede de drenagem, esgotamento sanitário e iluminação pública.

Também foi assinado convênio para construção de 32 unidades habitacionais de interesse social no bairro Nova Conquista. Serão 32 casas, sendo 29 unidades simples e 03 unidades habitacionais com acessibilidade. Com um investimento total de R$ 2,9 milhões, os recursos financeiros são provenientes do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social – FEHAB/ES e fazem parte do Programa Estadual Nossa Casa. Serão R$ 2,2 milhões de repasse do Estado e R$ 732 mil de contrapartida do município.

Serão investidos R$ 500 mil reais para a regularização fundiária de 525 lotes, por meio do Programa Estadual Morar Legal, que tem como objetivo ofertar Títulos de Propriedade às famílias de baixa renda que residem em núcleos urbanos informais consolidados. Os bairros beneficiados são: bairro São Jose em Jacupemba, bairro Gabriel Pandolfi no Distrito de Guaraná e bairro Morobá na Sede do município.

Montanha – Serão construídas no município 60 unidades, por meio do Programa Nossa Casa, sendo edificações de 2 andares e 2 unidades habitacionais por andar, no Loteamento Três Montanhas. Será repassado pelo Estado o valor de R$ 4,2 milhões e R$ 2,3 milhões de contrapartida do município. O investimento total no município de Montanha é de R$ 6,5 milhões.

Pedro Canário – No município serão construídas 30 unidades habitacionais de interesse social, no bairro São João Batista, por meio do Programa Nossa Casa. Será repassado pelo Estado o valor de R$ 2,1 milhões e R$ 2,3 milhões de contrapartida. Também serão ofertados 300 Títulos de Propriedade para o bairro Santa Rita, com investimento de 300 mil reais.

Ponto Belo – Serão construídas 31 unidades habitacionais, com investimento total de R$ 3,3 milhões, contando com R$ 2,1 milhões de repasse do Estado e R$ 1,1 milhão de contrapartida do município. As famílias contempladas serão indicadas pelo município, respeitando os critérios de priorização do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, que determina dentre os critérios que as famílias atendidas tenham renda de até 3 salários mínimos.

Atílio Vivácqua – Serão executadas obras de drenagem, pavimentação e implantação de meio-fio e passeio na rua Walter Machado Filho, rua Ciro Carvalho, rua Alzira Magalhães Braga, rua Projetada 32 e rua Projetada 33, localizadas no bairro Vila Reis, na sede do município. Um investimento de R$ 1,3 milhão.

Ecoporanga – O investimento de R$ 3,5 milhões para obras de pavimentação e drenagem da Avenida Jorvalin Jerônimo de Souza no Centro e as ruas Zuleica Bermudes Figueiredo, Teófilo Pinto de Campos Figueiredo, Padre Carlos Furbeta, rua B e Avenida Santos Dumont no bairro Vila Nova.

Fundão – O município receberá investimentos para obras de infraestrutura e urbanização da rua Rio de Janeiro e drenagem e pavimentação da Rua Espírito Santo localizadas no distrito de Praia Grande. Ao todo, serão investidos no município R$ 9,7 milhões, beneficiando aproximadamente 21 mil habitantes.

Santa Maria de Jetibá – Serão executadas obras de pavimentação, drenagem e calçada da rua Henrique Alvim Fernando Krause localizada no Centro do município. Serão destinados por meio de convênio, o valor total de R$ 2,7 milhões para execução das obras.

Dores do Rio Preto – Serão executadas obras de pavimentação, drenagem e construção de muro na Arena Multiuso. O investimento é de R$ 4,1 milhões.

Vila Valério – O município receberá obras de capeamento asfáltico em diversas ruas, nos bairros Condeva, Rafael Thomes e Boa Vista, localizados na sede do município, em um total de R$ 2 milhões de investimentos.

Pancas – Serão executados capeamento asfáltico sobre piso de calçamento em blocos sextavados e execução de calçada cidadã em trechos da rua Joadir Teixeira da Silva, Adir da Silva, Jovino Nonato da Cunha, Pichara Brandão Sily, José Milton Breda, Virginia Moreira dos Santos, Crisólita e Avenida Antônio Cabaline, localizadas no Centro da cidade. O investimento é de R$ 2,7 milhões.

São Domingos do Norte – Serão executadas obras de pavimentação, iluminação, drenagem, sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário em ruas e avenida do Loteamento Kiko. Para o município, foi destinado por meio de convênio, o valor de R$ 7,1 milhões.

