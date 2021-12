Divulgada tabela do Capixabão; Primeiro confronto do Estrela será contra o Rio Branco

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 40

Com o início do Capixabão 2022 marcado para o dia 29 de janeiro, o Departamento de Competições da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) divulgou na última semana a tabela e o regulamento do torneio. E o primeiro confronto do Estrela do Norte será como visitante contra o Rio Branco.

No mês de novembro, o alvinegro de Cachoeiro de Itapemirim anunciou que o comandante da equipe para esta temporada será Antônio Carlos Roy. O treinador que já comandou clubes do Rio de Janeiro e tem em seu currículo um histórico vitorioso no Estado: vice-campeão da Copa ES 2006 com o Estrela do Norte; campeão capixaba 2007, com o Linhares; campeão capixaba 2020, com o Rio Branco de Venda Nova e vice-campeão Capixaba 2021, também com o Rio Branco de Venda Nova.

Novidade do Capixabão

Com o término previsto para o dia 26 de março, com a nona rodada, a novidade para esse ano está em relação à distribuição das vagas nacionais. Para esta edição, o vice-campeão também vai representar o Espírito Santo na Série D do Brasileirão 2023. Além da vaga na Quarta Divisão, o campeão garante a participação nas Copas do Brasil e Verde de 2023.

A fórmula de disputa o segue a mesma das últimas duas edições: as 10 equipes se enfrentam em turno único, sendo que as oito melhores se classificam para as quartas de final. As partidas serão definidas a partir do cruzamento olímpico (1º com o 8º, 2º com o 7º e assim por diante). Os dois últimos colocados da primeira fase serão rebaixados.

A princípio todos os jogos estão previstos para os finais de semana, com exceção os da quinta rodada, que serão nos dias 25 e 26 de fevereiro, quinta e sexta-feira que antecedem o carnaval.

Confira a tabela completa:

