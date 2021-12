Divino Natal será inaugurado nesta sexta em Divino de São Lourenço

Por Acácio Rezende - Acácio Rezende 8

O Divino Natal, nome dado para as comemorações de final de ano em Divino de São Lourenço, será aberto nesta sexta-feira (3), no Casarão no Centro da cidade. O evento receberá o público às quartas, quintas e sextas, de 12h às 23h. Nos sábados e domingos, de 12h à meia-noite.

O Divino Natal terá a Casa do Papai Noel, exposição de produtos dos agricultores locais, praça de alimentação, parque de diversões e shows ao vivo. O sertanejo Abbel abre as comemorações com show nesta sexta-feira (3).

No sábado (05), a dupla Felippe Boechat e Cleyton se apresentará no local. Já no domingo, a festa ficará por conta da cantora Thaty Alves.

As músicas ao vivo ocorrerão nos finais de semanas e os shows acontecerão em um espaço exclusivo. Para entrar no local será cobrada uma taxa de couvert artístico de R$10.

Thiago Sanglard é um dos organizadores do Divino Natal e está com uma expectativa boa para o evento. “Estamos com uma expectativa boa. O evento vai agregar valor, fazer a diferença na sociedade que a gente vive. Esse tipo de iniciativa traz a sociedade para nosso meio”, afirmou o organizador.

O Divino natal vai ocorrer até o dia 8 de janeiro e terá o encerramento com o show do artista da região Adair de Paula.

