Dezembro Vermelho: moradores de Anchieta podem fazer teste gratuito de HIV/Aides

Por Redação - Redação 5

Advertisement

Advertisement

Moradores de Anchieta, no Litoral Sul, podem fazer o teste gratuito para saber se têm ou não o vírus do HIV, que causa a Aides. Os exames estão disponíveis no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) e fazem parte da campanha Dezembro Vermelho, que tem objetivo de combater a desinformação sobre a doença e alertar sobre a prevenção, além de outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

Continua depois da publicidade

A prevenção do HIV e de outras ISTs associa diferentes métodos (ao mesmo tempo ou em sequência) conforme as características e o momento de vida de cada pessoa. Entre os métodos que podem ser usados, estão a testagem regular para o HIV, que pode ser feita gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS).

No CTA as pessoas têm acesso aos de exames de HIV, Sífilis e Hepatites Virais, além dos insumos de prevenção (preservativos masculino, feminino e gel lubrificante). Recebem ainda informações sobre prevenção diagnóstico e tratamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis.

Onde fazer testes de HIV e adquirir gratuitamente preservativos em Anchieta?

Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA

Continua depois da publicidade

Endereço: ao lado do Centro Administrativo – no Centro de Especialidades Unificadas (CEU)

Tel.: (28) 3536-3282 | E-mail: [email protected]

Horário de testagem: 07h às 09h – de segunda a sexta

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].