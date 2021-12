Depois ganhar na Lotofácil, apostador de Guaçuí sonha com o prêmio da Mega da Virada

Por Acácio Rezende - Acácio Rezende 270

O aposentado João Batista Alves, de 67 anos, é um dos apostadores mais famosos de Guaçuí. Há 31 anos, ele ganhou na Lotofácil e, desde então, sonha com o prêmio da Mega-Sena da Virada. Neste ano, o prêmio está acumulado em R$ 350 milhões.

Na época que ganhou a Lotofácil, João Batista faturou o equivalente de de R$ 150 mil nos dias atuais. Com o dinheiro, ele trocou os móveis de casa e conseguiu comprar uma chácara. “Com o dinheiro que ganhei, troquei todos os móveis da minha casa, comprei uma chácara de sócio e um carro zero”, conta.

João Batista continua apostando e espera acertar os números da Mega da Virada. O aposentado já sabe o que fazer se ganhar: ajudar as pessoas necessitadas. “Se eu ganhar, além de comprar uma propriedade e um apartamento, vou ajudar minha família e as entidades, como hospitais e asilos do município”, disse.

Neste ano, o aposentado decidiu jogar o bolão com um grupo de amigos. “Jogando o bolão com meus amigos, teremos uma chance maior de faturar o prêmio da Mega da Virada. Ganhar com eles esse prêmio, seria um sonho”, completa o aposentado.

