Dark Web: pedófilos do Espírito Santo são alvos de operação nacional da Polícia Federal

Por Fernanda Zandonadi

A Polícia Federal cumpriu, nesta sexta-feira (3), dois mandados de busca e apreensão na Serra e em Vila Velha, por meio da Operação Lobos II, que visa ao combate ao abuso sexual infantil. A ação ocorreu em todo país e, no Estado, um homem de 35 anos foi preso em flagrante pelo armazenamento de material com conteúdo abuso sexual infantil.

O grupo criminoso utilizava a chamada Dark Web – nome dado a sites e endereços virtuais que não são encontrados por sistemas de busca usuais – para a difusão de material de abuso sexual infantil tanto no Brasil quanto no exterior.

O desdobramento desta sexta vem de uma ação que começou em 2016, com a parceria entre a Polícia Federal e forças policiais de vários países. E o que foi encontrado na “internet profunda” mostrou o quão violenta e absurda é a ação dos pedófilos na rede mundial de computadores.

Para dar uma ideia do horror, os sites da Deep Web eram divididos por “temas”, com sítios onde eram encontradas imagens de abuso de crianças entre zero e cinco anos, abuso sexual com tortura, abuso de meninos e abuso de meninas.

E mais: essas páginas eram usadas por mais de R$ 1,8 milhão de pessoas em todo mundo. Esses usuários postavam, adquiriam e retransmitiam materiais relacionados à violência sexual contra crianças e adolescentes.

Lobos na Dark Web: brasileiro gerenciava sites

A união de forças internacional permitiu a identificação de um brasileiro que usava a Dark Web para hospedar e gerenciar cinco dos maiores sites de abuso sexual infantil de todo o mundo. Ele foi preso na primeira fase da Operação Logo. Na época, essa prisão não foi alardeada pois a polícia buscou, com o sigilo, prender produtores e consumidores desse tipo de material criminoso, além de, é claro, resgatar crianças vítimas dessa violência em todo mundo.

Essa discrição, segundo a polícia, permitiu que as investigações caminhassem. Com isso, dezenas de indivíduos envolvidos com a produção e divulgação desse tipo de material, no Brasil, foram encontrados. E daí nasceu a Operação Lobos II, realizada nesta sexta com o cumprimento de 104 mandados de busca e apreensão e oito mandados de prisão preventiva, distribuídos em 20 Estados e no Distrito Federal.

A Polícia Federal ressaltou, ainda, “que o objetivo da Operação Lobos II, para além da identificação e prisão de abusadores sexuais e de consumidores desse tipo de material, visa a localização e o resgate de crianças que se encontram em situação de extrema violência”.

Os crimes investigados na operação são a venda, produção, disseminação e armazenamento de pornografia infantil e estupro de vulnerável.

