Comerciante é assassinado a tiros em Cachoeiro de Itapemirim

No começo da tarde desta sexta-feira (24), um homem foi a tiros no bairro Rui Pinto Bandeira, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com populares, um comércio do bairro teria sido assaltado e durante o crime a vítima foi atingida com três disparos. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital.

A equipe da Polícia Militar foi acionada e acompanha o caso.

Mais informações em breve.

