Com os preços mais altos, famílias buscam alternativas para economizar na ceia de Natal

Por Acácio Rezende - Acácio Rezende 13

Advertisement

Advertisement

As famílias estão buscando uma alternativa mais econômica para comemorar o Natal. O motivo é que os preços dos ingredientes que fazem parte da ceia natalina estão mais salgados. Manter as comidas tradicionais da data, este ano, não vai ser possível para todos.

Continua depois da publicidade

A família Ferreira é de São José do Calçado e todos os anos se reúne para comemorar o Natal. Com alta nos preços dos ingredientes, foi preciso mudar a maneira de comemorar. “Nunca deixamos a data passar em branco, sempre fazemos a ceia com fartura. Este ano, no entanto, vamos fazer bem menos”, comentou Nilsa Ferreira, que fará uma festa com menos convidados este ano.

Se as famílias estão com o poder de consumo enfraquecido, o comércio tenta, ao máximo, conter os aumentos. Mas nem sempre é possível, já que os preços dos ingredientes também tiveram alta. Diego Gomes vende ceias em um buffet que fica no bairro Vila Viana, em Alegre. Neste ano, teve que aumentar a 10 a 15% os valores. ” Subimos de acordo com a inflação. Por exemplo, o preço do óleo de soja subiu 87%, a carne, 30% e o gás, 40%. Existem outros produtos que subiram muito mais”, disse.

O Procon confirma que a ceia vai ser mais cara para os brasileiros devido à expressiva alta nos preços dos alimentos. O presidente do órgão, Rogério Athayde comenta, ainda, que é preciso colocar o pé no freio nas compras de fim de ano. “A vontade de comemorar é grande, mas é preciso priorizar o pagamento das contas e evitar novas dívidas. O consumidor deve sempre lembrar que o início de ano é marcado por algumas despesas e é preciso economizar, sempre que possível”.

Continua depois da publicidade

Advertisement

Continua depois da publicidade

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].