Com o início do verão, EDP dá dicas de uso consciente de energia

O verão, estação do ano mais quente, iniciou no dia 21, e a alta temperatura, aliada às férias escolares e a maior permanência das pessoas em casa podem refletir no aumento do consumo da energia elétrica sem que o consumidor perceba. Para orientar sobre o uso eficiente e correto da eletricidade, a EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, selecionou algumas dicas que devem fazer parte da rotina da família.

Por exemplo, manter janelas e portas fechadas quando o ar-condicionado estiver funcionando, evitar o abre e fecha constante da geladeira e acumular roupas sujas para utilizar a máquina de lavar em sua capacidade máxima, pode não parecer, mas são atitudes que em conjunto com muitas outras, podem fazer a diferença e trazer redução do valor da conta de energia no final do mês.

O gestor executivo de Excelência ao Cliente da EDP, Vilmar Teixeira de Abreu, destaca que entre os vilões do verão está o uso inadequado do aparelho de ar-condicionado. Se o ambiente ficar vazio por um longo espaço de tempo, o recomendado é desligar o aparelho.

“Para que o equipamento não consuma mais energia do que o necessário, o recomendado é deixar todas as portas, janelas, persianas e cortinas fechadas, para evitar a entrada do calor no ambiente e não forçar a capacidade do aparelho”, orienta Abreu.

Para aqueles que não abrem mão de um banho com a água bem quente mesmo no verão, é importante saber que manter a chave do chuveiro elétrico na posição “Verão” economiza 30% mais do que se estiver na posição “Inverno”.

Se a máquina de lavar-roupas tem capacidade para bater até 10 quilos, não há necessidade de ligá-la apenas para trabalhar pela metade da carga. A mesma dica vale para as secadoras. Lavar ou secar poucas peças é desperdiçar energia.

Com o ferro de passar roupas também não é diferente. Evite usá-lo diversas vezes ao dia para desamassar apenas uma peça do vestuário. Acumule grande quantia de roupas e passe todas de uma única vez. Pode demorar mais tempo para concluir o serviço, mas o gasto será menor, pois até chegar na temperatura adequada, o ferro também consome energia.

Mais duráveis e econômicas, a lâmpada de LED é uma excelente opção para a iluminação. Além disso, lembre-se de apagar as lâmpadas quando sair do local e, se possível, ilumine o ambiente utilizando a luz do sol, abrindo bem janelas, cortinas e persianas.

O teto e paredes internas pintados com cores claras refletem melhor a luz, diminuindo a necessidade de iluminação artificial. Pense nisso, na hora de uma possível reforma em casa.

É importante lembrar que evitar o desperdício não significa comprometer necessariamente a qualidade de vida ou a produtividade no local de trabalho ou em casa, é apenas utilizar a energia elétrica de forma eficiente e correta.

Confira outras dicas para evitar o desperdício:

Refrigerador ou freezer

O aparelho deve ser protegido dos raios solares e mantido o mais afastado possível do calor do fogão.

Os alimentos, quando quentes, não devem ser guardados no refrigerador ou no freezer. Isso faz com que o motor do equipamento tenha de trabalhar por mais horas.

A borracha de vedação da porta deve estar sempre em bom estado, evitando a fuga de ar frio.

Não utilize a parte traseira do refrigerador para secar panos e roupas. Mantenha-o distante da parede, conforme instruções do manual (em média, 20 centímetros).

Caso o equipamento tenha mais de dez anos, comece a pensar na possibilidade de substituí-lo. Os refrigeradores novos são mais eficientes e econômicos.

Eletrônicos

Sempre que você der uma pausa no seu trabalho, desligue o monitor do computador. Ele é responsável por 70% do consumo de energia do equipamento. Se puder, configure-o para desligar automaticamente após alguns minutos sem utilização.

Nas pausas mais prolongadas, desligue totalmente o aparelho, inclusive o estabilizador;

Não deixe monitor, impressora, caixa de som, estabilizador e outros acessórios do computador ligados sem necessidade.

Não utilize o celular enquanto estiver em carregamento na tomada.

Vale lembrar que é essencial manter a rede elétrica interna da residência em bom estado e distribuir as cargas instaladas de forma equilibrada, evitando sobreaquecimento da fiação e possíveis fugas de corrente. Outra dica importante é, na hora da compra de um novo equipamento, verificar a existência do selo Procel, que garante economia e eficiência energética. Mais dicas em www.edp.com.br/seliganoconsumo.

