Colisão frontal entre automóveis deixa feridos em Cachoeiro

Uma colisão frontal entre dois automóveis deixou uma pessoa ferida na noite deste sábado (4), na Avenida Jones dos Santos Neves, em Cachoeiro de Itapemirim. O acidente aconteceu por volta das 20h, na altura do bairro BNH.

De acordo com informações de populares no local, um dos automóveis invadiu a contra mão ao tentar realizar uma ultrapassagem, acontecendo assim a colisão de frente com o outro carro, que seguia sentido contrário na pista.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU trabalharam em conjunto para levar as vítimas do acidente para o hospital. Uma viatura da Polícia Militar também esteve no local.

