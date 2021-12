Cobertura vacinal da Influenza no Espírito Santo ainda não atingiu a meta

Por Natan Rodrigues - Natan Rodrigues 1

Mesmo com a crescente procura pela vacina da Influenza no mês de novembro, com o registro de 550 mil doses aplicadas, uma média de mais de 18 mil doses por dia, a cobertura vacinal dos grupos prioritários ainda não atingiu a meta preconizada pelo Ministério da Saúde, apresentando, nessa quarta-feira (08), 78,4%.

“A meta preconizada é de 90% nos grupos classificados como prioritários na campanha da Influenza. Diante do cenário de aumento de casos da doença, em especial no estado vizinho, o Rio de Janeiro, a imunização se faz ainda mais importante neste momento”, destacou a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo.

De acordo com dados do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI), o Espírito Santo já aplicou, desde início da 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, 1.779.830 doses. O Estado ainda dispõe de pouco mais 480 mil doses nos municípios e regionais de saúde.

“Temos doses suficientes para vacinar 100% dos grupos prioritários, que são aqueles mais vulneráveis às complicações causadas pela gripe”, disse a coordenadora.

E completou: “a vacina influenza é trivalente, protege contra os vírus influenza A H1N1, influenza B e influenza A H3N2, que tem sido responsável pelo aumento de casos no Rio de Janeiro. Além disso, os cuidados que aprendemos devido à pandemia da Covid-19, como uso de máscara e higienização das mãos também são válidas contra a Influenza.”

Doação de doses ao Rio de Janeiro



Como forma de contribuir na estratégia de vacinação do Estado do Rio de Janeiro, diante do aumento de casos de Influenza nas últimas semanas, a Secretaria da Saúde (Sesa) realizou a doação de doses do imunizante ao governo fluminense.

Foram doadas 200 mil doses na última semana e mais 100 mil doses serão entregues ainda esta semana. “Somos Sistema Único de Saúde e precisamos cooperar. Mesmo com a doação, seguimos tendo doses suficientes para completar 100% dos grupos prioritários no Espírito Santo”, explicou Danielle Grillo.

Dados Influenza



Até esta quarta-feira (08), a cobertura vacinal dos públicos-prioritários é de 85,7% para crianças; 86,6% para gestantes; 82,1% para puérperas; 67,8% trabalhadores da saúde; 108,1% indígenas; 75,7% idosos.

Além disso, até novembro foram notificados 25 casos e nenhum óbito por influenza em 2021.

