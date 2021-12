Cinco novos municípios do Sul do ES iniciam ações do Cidade Empreendedora

Por Redação - Redação 11

O município de Atílio Vivácqua, na região sul do Espírito Santo, assinou na última semana, durante solenidade na Prefeitura, o termo de adesão ao Programa Cidade Empreendedora. A partir de agora será iniciada a fase de execução das ações personalizadas para o desenvolvimento do município, de acordo com o que está previsto no plano de ação entregue ao prefeito Josemar Basto.

Além dos secretários da cidade, esteve presente na solenidade de adesão, o diretor de atendimento do Sebrae/ES José Eugênio Vieira e o assessor do Sebrae/ES, João Vicente.

Na quarta-feira (8), a visita foi na cidade de Alfredo Chaves, onde foram recepcionados pelo prefeito, Fernando Videira Lafayette e sua equipe de secretários para assinatura do termo de adesão ao programa Cidade Empreendedora

Também na quarta o gerente regional do Sebrae/ES, Ivair Segheto, visitou o município de Mimoso do Sul, para a entrega do plano de ação personalizado e assinatura do termo de adesão ao programa pelo prefeito Peter Costa, e passou pela cidade de Iconha, onde foi recepcionado pelo prefeito Gedson Paulino e sua equipe.

“O programa Cidade Empreendedora tem como objetivo levar o empreendedorismo de tal forma que ele possa contribuir com o desenvolvimento dos municípios, e para isso, a máquina pública está sendo aperfeiçoada, não só a capacidade dos servidores como também a sociedade de uma maneira geral, todos que fazem parte do desenvolvimento”, destaca o diretor de atendimento do Sebrae/ES, José Eugênio Vieira.

Encerrando as visitas na região sul, a equipe do Sebrae, composta pelo diretor de atendimento, José Eugênio Vieira, e o assessor, João Vicente, passou ainda por Muqui, nesta sexta-feira (10). O prefeito Hélio Carlos Ribeiro Candido assinou o termo de adesão durante solenidade na prefeitura, com a presença dos secretários municipais.

“Queremos implementar, por meio deste programa, uma cultura empreendedora no município. Para isso, o plano de desenvolvimento precisa ter influência e participação de toda a sociedade. Gestores municipais, empresários e população precisam estar alinhados em prol do objetivo de ser uma cidade empreendedora”, destaca o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo.

O programa é realizado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES), em parceria com a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), e tem como objetivo melhorar o ambiente de negócios das cidades, para fomentar o empreendedorismo.

