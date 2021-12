Chuvas no ES: Prefeitura de São José do Calçado decreta estado de calamidade pública

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 36

A Prefeitura de São José do Calçado decretou estado de calamidade pública após as fortes chuvas que caíram no município entre a noite desta terça-feira (28) e madrugada desta quarta (29). A cidade tem cerca de 300 famílias desalojadas por conta da enchente. Boa parte é moradora da localidade de Buraco Quente. Em todo município, aproximadamente 500 imóveis, entre residenciais e comerciais, foram invadidos pelas águas.

Algumas residências precisarão passar por uma vistoria para verificar a extensão dos danos causados pela enxurrada, pois há a possibilidade de desabamento dos imóveis. Para dar uma ideia da força da tempestade, foram 90 milímetros de precipitação em um intervalo de apenas uma hora e meia. Algumas estradas vicinais ainda estão interditadas por causa de deslizamento de barreiras. No Centro da cidade, várias ruas tiveram o calçamento arrancado pela força das águas.

O secretário de Administração do município, Cláudio Canova, informou que as famílias que precisaram deixar suas casas foram acolhidas e estão recebendo água e alimentos. “Estamos distribuindo a alimentação, tivemos ajuda com cestas básicas e uma empresa doou água mineral. Há uma mobilização de grupos solidários que estão captando doações para ajudar àqueles que perderam tudo”, relata.

Em nota, a prefeitura informou que, por meio das secretarias de Obras e Agricultura, já está tomando as providências necessárias para que tudo volte à normalidade o mais breve possível. “A Secretaria de Assistência Social, em parceria com a Secretaria de Saúde, oferece todo o amparo necessário por meio de visitas, socorros emergenciais e levantamento de dados destinado ao atendimento para as pessoas que tiveram danos – oriundos das chuvas – em suas residências”.

Um posto de coleta foi montado na sede do PSF, na localidade do Buraco Quente, para auxiliar aqueles que perderam seus bens. “A prefeitura solicita aos que puderem, que façam doações de roupas, agasalhos, roupas de cama, material de limpeza e material de higiene pessoal. A prefeitura de São José do Calçado agradece antecipadamente a todos que puderem colaboram com esse ato de solidariedade”.

