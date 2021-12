Casagrande recebe homenagens de amigos e políticos pelo aniversário de 61 anos

Por Basílio Machado - Basílio Machado 19

No dia em que completa 61 anos, o governador Renato Casagrande, através do portal AQUINOTICAIS.COM, recebeu uma série de homenagens de autoridades e políticos de todo o Sul do Estado e outras regiões do Espírito Santo. As mensagens vieram do Caparaó, das montanhas e do litoral Sul, além de Cachoeiro de Itapemirim.

Além das felicitações pela data do aniversário, o governador também foi muito reverenciado pela postura municipalista adotada pela gestão à frente do governo estadual, apoiando os municípios de menor porte, bem como pela capacidade de governar o Estado em momentos de crise.

Confira o que disseram os prefeitos e demais autoridades.

“O governador Renato Casagrande é uma das maiores lideranças políticas do país e tem conduzido nosso Estado com coragem e humanidade. Desejo a ele saúde para que continue nessa missão tão desafiadora, que é o servir. Parabéns e que Deus o abençoe” – Victor Coelho (prefeito de Cachoeiro de Itapemirim)

O prefeito de São José do Calçado, Antonio Coimbra, o Cuíca, enviou vídeo homenagenado Renato Casagrande.

“É com grande alegria e gratidão que parabenizo o nosso Governador Renato Casagrande por mais um ano de vida. Felicidades com muita paz e saúde, hoje e sempre !!!” – Toninho Gualhano (prefeito de Bom Jesus do Norte)

“Governador Renato Casagrande, embora o aniversário seja do senhor, quem ganha o presente é a população capixaba. Parabéns pelo seu dia, muita saúde, paz e sucesso. Que continue sendo iluminado por Deus na liderança do nosso Estado para mais desenvolvimento e justiça social.” Fabrício Thebaldi (prefeito de Apiacá)

Desejo tudo de bom ao governador Renato Casagrande, que fez tanta coisa boa para o nosso Estado. Continue tendo esta postura municipalista, atendendo aos prefeitos e vereadores. Só tenho elogios e agradecimento a fazer. Que Deus possa te dar mais 100 anos de vida! – Cleudenir José de Carvalho Neto – Ninho (prefeito de Dores do Rio Preto)

“Nossos votos são de muita saúde e felicidades para o nosso governador Renato Casagrande. Que Deus continue iluminando seus passos e direcionando seus caminhos, como já tem feito ao longo de sua vida, que tem uma trajetória vitoriosa. É um dia em que nos alegramos com ele e desejamos que siga desempenhando bem o seu trabalho, como sempre fez, em todas as funções públicas que já ocupou. Feliz aniversário, governador!” – Tininho Batista (prefeito de Marataízes.

“Um grande parceiro da Terra dos Tropeiros, vem liderando o Espírito Santo com muita responsabilidade e garantindo melhoria da qualidade de vida da população. O caminho que estamos é o melhor para o povo capixaba e precisamos continuar. Parabéns, governador. Muita luz e paz. Felicidades”, – Luciano Pingo (prefeito de Ibatiba e vice-presidente da Amunes).

“Quero parabenizar nosso governador, agradecer por ser por ser muito municipalista. Nós, que moramos em cidade pequena precisamos do Governo do Estado e ele está sempre presente. Que Deus lhe dê saúde e força para continuar no governo nos ajudando” – Peter Costa (prefeito de Mimoso do Sul).

“Desejo messe dia tão especial na vida do governador que Deus lhe conceda muita saúde, paz e harmonia. Estamos felizes com o apoio que tem dado ao nosso município e à região do Caparaó, em todas as áreas, saúde, educação, turismo e infraestrutura. Não mede esforços para ajudar todos os prefeitos” – Eleardo Brasil (prefeito de Divino de São Lourenço).

“Parabenizo o governador Renato Casagrande por mais um ano de vida e aproveito a oportunidade para também parabenizá-lo pela gestão comprometida e dedicada com nosso Estado! Agradeço pelo apoio e atenção de sempre ao município de Presidente Kennedy! Casagrande é um exemplo de liderança!” – Dorlei Fontão (prefeito de Presidente Kennedy).

“O Espírito Santo está sendo transformando pelas mãos de Renato Casagrande. Ele se mostrou um grande líder, exemplo para nós prefeitos e pessoas. Quero desejar ao Governador muitos anos de vida com essa disposição intensa que ele tem para percorrer cada canto do Estado levando prosperidade para todos os municípios Capixabas, melhorando a vida de todos os moradores do Espírito Santo” – Sérgio Fonseca (prefeito de Jerônimo Monteiro).

“Hoje quero parabenizar o nosso governador Renato Casagrande pela data de seu aniversário e também pelas suas atividades e liderança que sabe fazer muito bem, conduzindo nosso estado com mãos fortes e segura. Parabéns Renato!!!” – Christiano Spadetto (prefeito de Conceição do Castelo.

“Parabéns meu governador Renato Casagrande, amigo das horas certas e horas incertas! Quero agradecer tudo que você já fez e está fazendo por Vargem Alta. Quem tem a sua disposição para ajudar as pessoas e para governar é importante que tenha muita saúde e paz. Que Deus te abençoe e a toda sua família!” – Elieser Rabelo (prefeito de Vargem Alta)

“Parabéns Governador! Feliz aniversário! Neste dia especial receba os meus cumprimentos e o meu fraterno abraço. Deus abençoe todos os dias de sua vida, com muita paz, saúde e vitórias” – Dito Silva (prefeito de Muniz Freire)

“Parabéns é uma palavra presente em todas as conversas que tenho com o governador. De norte a sul, seja na região metropolitana ou no interior, a gente vê ações do governo. O presente quem tem ganhado é a população do Espírito Santo, apesar de hoje ele estar aniversariando. Desejo muita saúde e paz ao governador” – Renzo Vasconcelos (Deputado Estadual)

“Parabéns Governador, Renato Casagrande. Nesta data especial, registramos as nossas felicitações e o um novo ano de muita saúde, novas conquistas e muitas felicidades. Agradeço a Deus por sua amizade e por todo apoio que nos tem dado. Um forte abraço, estamos juntos!” – Edmilson Meireles (prefeito de Irupi)

“Casagrande é um grande gestor, uma pessoa humilde e capacitada para a função de governar. Nos momentos de crise, pandemia, enchente, inundações, a gente vê o perfil do grande líder que ele é. É uma data muito importante em que deve celebrar mais um ano de vida. Grande abraço!” – Coronel Alexandre Quintino (Deputado Estadual)

É com grande alegria que neste dia festivo venho aqui deixar meus sinceros votos de felicidade ao Governador Casagrande. Que Deus possa continuar abençoando sua vida, sua família e sua gestão. E que, sobre a proteção Daquele que tudo vê, grandes projetos possam continuar a ser desenvolvidos. Coloco-me sempre à disposição e deixo aqui um afetuoso abraço e o desejo de que não somente neste dia, mas em todos da sua vida, tenha muitos motivos a comemorar. Parabéns e muitas felicidades!” – Nirrô Emerick (prefeito de Alegre)

É uma data muito especial, aniversário de um governador, um político e um amigo que tem colocado o Espírito Santo numa condição privilegiada em nível nacional, com transparência. É um governador que estabeleceu prioridade nas políticas públicas. Um ser humano de fácil convivência, que sente o pulsar do coração do capixaba” – Luciano Machado (Deputado Estadual)

“Quero que Deus abençoe o governador para que ele possa conduzir o nosso Estado da melhor forma possível” – Carlos Von (Deputado Estadual)

“Quero parabenizar nosso Governador Casagrande por mais um ano de vida, que Deus em sua infinita bondade possa continuar o abençoando por muitos e muitos anos” – João Paulo Nali (prefeito de Castelo)

“Em primeiro lugar quero felicitar o governador Renato Casagrande pela passagem de mais um ano de vida e dizer que estamos muito satisfeitos pela parceria e atenção dispensada por ele ao nosso município e a toda a região da orla sul capixaba. Esperamos, governador, sinceramente, que os dias que virão sejam melhores e que possamos colher os frutos resultantes de um trabalho sério, honesto em favor de todo o Espírito Santo”. – Prefeito de Itapemirim, Thiago Peçanha Lopes

