Casagrande anuncia duplicação da Rodovia do Frade em Cachoeiro

Por Basílio Machado

O governador Renato Casagrande, em entrevista coletiva concedida em Vitória, na tarde dessa quarta-feira (22), anunciou que a Rodovia do Frade, em Cachoeiro de Itapemirim, será duplicada. O edital para a escolha da empresa que executará a obra já está sendo preparado e deverá ser publicado no início de 2022.

Segundo o governador, a duplicação deverá ocorrer em trechos da rodovia, que será toda reformulada. A obra é uma antiga reivindicação da população do Sul do Estado que utiliza aquela estrada para ter acesso à BR 101. A pista de rodagem se encontra com a pavimentação deteriorada.

Durante a coletiva, a última concedida pelo chefe do Executivo estadual em 2021, Casagrande tocou em vários assuntos de relevância para a região Sul do Espírito Santo. Para ele, seu governo será marcado pelas obras de infraestrutura e pelos avanços na área de Educação.

Confira os principais pontos da entrevista:

Santa Casa de Cachoeiro

O hospital passa por um desequilíbrio financeiro. A origem desse desequilíbrio estaria no corte de 30% nos repasses feitos pelo Estado na gestão passada (2015), que obrigou a Santa Casa a buscar recursos via financiamento na Caixa Econômica Federal (CEF). Esse financiamento onera em R$ 1,1 milhão, mensalmente, o hospital.

Os governos Estadual e Federal repassam cerca de 5 milhões por mês à Santa Casa. O Estado já antecipou carca de 600 mil reais previstos para 2022 e está ampliando o seu repasse mensal para R$ 1,25 milhão. Qualquer intervenção no hospital, pelo Estado, só ocorrerá em comum acordo com a instituição. O governo estuda com a Procuradoria Geral do Estado (PGE) outras formas de ajudar a Santa Casa.

Santa Casa de Castelo

´Como o município tem a gestão plena da Saúde, o Estado faz normalmente os repasses mensais à Prefeitura. Em Castelo e Guaçuí o Governo do Estado abriu a Farmácia Cidadã, evitando o deslocamento das pessoas a Cachoeiro para buscar medicamentos.

Porto Central em Kennedy

É um projeto privado. O Estado vai já fez as desapropriações necessárias e comprou debêntures do empreendimento que retornarão aos cofres estaduais quando o porto estiver em funcionamento. O Estado, juntamente com a Prefeitura local, fará a recuperação da rodovia de acesso ao município pela BR 101. O governo também está trabalhando pelo acesso ferroviário ao porto.

Contorno de Itaóca Pedra

Governo do Estado deu ordem de serviço para a construção da ponte e do contorno de Itaóca Pedra, distrito de Cachoeiro de Itapemirim. Falta fechar acordo com os proprietários dos terrenos a serem desapropriados para o início das obras.

Segurança Pública

Estado fará concurso público para contratação de mais 1.100 policiais militares em 2022 e já chamou cerca de 400 policiais civis. Em Cachoeiro, a previsão de término das obras da nova Delegacia Regional é para o início de 2023. O IML será entregue em 2022 todo reformado e com médico legista já contratado. O número de homicídios no Estado baixou pela metade. Caiu de cerca de 2.000 por ano em 2009 para 1.000, em 2021. Segundo o governador, o número ainda está alto, mas, em 4 anos, se não houver descontinuidade nas políticas de segurança pública, o Espírito Santo será um dos cinco estados menos violentos do Brasil.

Piúma e Meaípe

O Estado fará a via de contorno do balneário e a obra de revitalização da orla. Em Meaípe, (Guarapari) será feito o engordamento da praia e um espigão de pedras para conter a erosão na orla, causada pelas marés.

Castelo

Sairá do papel as rodovias ligando o município a Muniz Freire e Vargem Alta. Investimentos de 60 milhões em saneamento básico, com tratamento de 100% do esgoto, já estão reservados. O Estado conversa com a Prefeitura para definir o local da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).

Covid-19

Continua a recomendação do uso de máscara pela população. As festas com aglomeração de fim de ano devem ser evitadas pelos municípios. Onde houver eventos fechados, indica que seja exigido a apresentação da carteira de vacinação. Vai intensificar a vacinação em jovens de 12 a 17 anos.

Episódios tristes que ficaram marcados

A enchente de 2020, especialmente no município de Iconha, que ele chamou de “retrato de uma tragédia” e a angústia por novos leitos de hospital durante a pandemia. “Foram dias de aflição”, disse, entes de criticar duramente a politização da pandemia. O governador elogiou a rápida reconstrução da cidade de Iconha, as obras do Estado na recuperação da rodovia Iconha-Vargem Alta e a determinação do seu governo de não ceder às pressões para construção de hospitais de campanha. “Deixamos um legado para os hospitais, disse, se referindo aos novos leitos de UTI e a abertura de novos hospitais, como o do Aquidaban, em Cachoeiro.

