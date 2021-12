Cantor se declara à Mariana Polastrelli: "sou grato até a seu ex-marido, o Eduardo"

Por Redação - Redação 258

O cantor Eduardo Costa fez uma declaração de amor à namorada, a empresária capixaba Mariana Polastrelli. A postagem foi feita neste domingo (19), nas redes sociais do sertanejo. Ele fala que é grato até mesmo ao ex-marido da namorada, Eduardo Polastrelli, e que o ex é bem-vindo à residência do casal.

“Sou grato a sua família por ter cuidado tão bem de vc, sou grato a seus filhos e até a seu ex-marido o Eduardo, que por mais que fique bravo comigo e as vezes fale muito mal de mim, sou grato a ele por me dar a o melhor presente do mundo, o Theo, filho da união e do amor de vcs, que não acabou, só mudou de forma, e que eu jamais quero apagar e jamais tirar o lugar dele de pai, e sei que ele é um baita pai, e vai sempre bem-vindo em nossa casa”, escreveu o cantor.

Costa ainda fala do relacionamento dos dois, que às vezes brigam como todos os casais, discutem, mas que tudo fica bem depois. “Como qualquer casal, as vezes o bicho pega, brigamos, discutimos, ficamos de cara virada, kkk, sou um chato, vc muuuuuito poucas vezes é chata tbem, as vezes a gente começa a dar uns beijin a noite é o bebê acorda, né kkkk, e vem sempre a pergunta, quem vai, e adivinha quem sempre vai kkkk, EU NÉ kkkk, mas a diferença agora é que eu jamais quero perder isso, jogar fora, pensar que uma hora ia acabar mesmo, sabe!!!”.

