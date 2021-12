Campeão da Libertadores, Palmeiras conhece chave no Mundial de Clubes

Por diagramacao - diagramacao 22

Advertisement

Advertisement

Após a campanha abaixo do esperado no Mundial de Clubes de 2020, o Palmeiras terá mais uma oportunidade entre os dias 3 e 12 de fevereiro de 2022, nos Emirados Árabes Unidos. Com o sorteio dos confrontos, o Verdão conheceu o seu primeiro compromisso: contra o vencedor do duelo entre Al Ahly-EGI, campeão africano, e Monterrey-MEX, campeão da Concacaf, no dia 8 de fevereiro.

Continua depois da publicidade

Na edição passada, a equipe ficou apenas na quarta posição depois de confrontos com o Tigres-MEX e o Al Ahly-EGI. Com mais tempo para se preparar desta vez, a intenção do Palmeiras é superar a última campanha e ter a oportunidade de brigar pelo título mundial.

Mas, caso o rival nas semifinais seja Monterrey-MEX, a equipe alviverde terá a seu favor um retrospectivo altamente positivo diante de clubes mexicanos em 29 jogos, somando 16 vitórias, cinco empates e oito derrotas, com 49 gols marcados e 37 sofridos.

De acordo com o site oficial do Verdão, o próprio Monterrey já encarou a equipe em uma oportunidade. Em 1963, o Palmeiras realizou uma série de amistosos no México durante a pré-temporada, inclusive participando do Torneio Pentagonal de Guadalajara, do qual saiu campeão, superando o Monterrey por 1 a 0 durante a campanha.

Continua depois da publicidade

Enquanto o Al Ahly-EGI mediu forças com o atual campeão da Libertadores na última Copa do Mundo de Clubes, na briga pelo terceiro lugar. Os times empataram em 0 a 0 no tempo normal e os egípcios levaram a melhor nos pênaltis. O Al Ahly, aliás, foi o 11º encontro do Palmeiras contra uma equipe africana (o retrospecto é de sete vitórias, dois empates e duas derrotas, 24 gols a favor e 15 contra).

Além do Mundial de Clubes, o título da Libertadores rendeu outra competição a ser disputada pelo Verdão em fevereiro de 2022: a Recopa Sul-Americana. O time paulista vai enfrentar o Athletico-PR, campeão da Sul-Americana. Por isso, os torcedores do Verdão terão ótimas oportunidades para fazer as suas apostas em campeonatos internacionais logo no começo da próxima temporada.

Além da ampla oferta de apostas esportivas, o site da LeoVegas disponibiliza os clássicos jogos de cassino, como caça-níqueis, bingo, roleta, entre outros. Afinal, a empresa de apostas está sempre procurando por novos títulos para aumentar o seu portfólio, como mostrou o portal iGaming Brazil: “LeoVegas fecha acordo para integrar jogos de caça-níqueis da Slotmill”.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].