Caminhão de carne tomba e polícia evita saque de mercadoria em Conceição do Castelo

Um caminhão que transportava carne tombou, na tarde desta terça-feira (21), na BR 262, em Conceição do Castelo. O acidente aconteceu por volta das 15h30, próximo ao motel Cantinho da Serra, na zona rural do município.

De acordo com informações da Polícia Militar, o motorista não sofreu ferimentos, porém, a população começou a se aglomerar no local, com a expectativa de saquear a carga do veículo.

Diante da possibilidade, os militares ficaram no local vigiando a mercadoria até que a empresa responsável enviasse outro veículo para que pudesse fazer a transferência da carne, e que não houvesse nenhuma incidência de saque. O segundo veículo chegou ao local após cinco horas.

Além da Polícia Militar, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Brejetuba também esteve no local durante o acidente.

