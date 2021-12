Cachoeiro muito próximo de bater as metas de vacinação contra a Covid-19

Por Basílio Machado - Basílio Machado 18

Advertisement

Advertisement

Falta pouco para o município de Cachoeiro de Itapemirim terminar o ano de 2021 cumprindo todas as metas de vacinação contra a Covid-19 estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Essa nova realidade contraria as previsões mais pessimistas do início do ano, quando a pandemia da Covid-19 teve seu pior momento.

Continua depois da publicidade

Os dados mais recentes do painel de vacinação da Prefeitura revelam que 90% da população adulta já se vacinou com a primeira dose, ultrapassando a meta de 150 mil pessoas. Com a segunda dose, esse percentual já está quase batendo os 80%, que é o índice estabelecido para essa faixa etária. De 128 mil doses previstas, cerca de 125 mil já foram aplicadas.

Os números devem ser ampliados na próxima semana, com a chegada ao Espírito Santo das doses extras da vacina da Janssen, de aplicação única. A informação foi obtida com exclusividade pelo AQUINOTICIAS.COM junto à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Os adolescentes de Cachoeiro também estão com a vacinação adiantada. Dos 16.400 jovens entre 12 e 17 anos do município, 13.400 já foram vacinados, faltando pouco mais de 1.500 para se atingir a meta de 90% dessa faixa etária.

Continua depois da publicidade

A 3ª dose é fundamental

Segundo o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler, há doses disponíveis da vacina em todas as unidades de saúde e na Policlínica Bolivar de Abreu (Centro Municipal de Saúde). A maior preocupação agora é com a 3ª dose da vacina nos idosos acima de 60 anos.

A meta para esse público é de que 90% dos 30 mil idosos nessa faixa etária recebam a dose de reforço. Cerca de 20 mil doses foram aplicadas até o momento. “Agora depende só da população para entrarmos na categoria de “Risco Muito Baixo” e praticamente voltarmos à normalidade das nossas ações, dos eventos, do comércio, é o momento de todos ajudarem” – sugeriu o secretário.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].