Cachoeiro: feiras livres terão paralisações temporárias nas festas de fim de ano

Por Basílio Machado - Basílio Machado 3

As feiras livres de agricultura familiar de Cachoeiro terão seu horário de funcionamento alterado na virada de 2021 para 2022, em função das festividades do Natal e do Ano Novo. Quem as frequenta deve ficar atento aos horários e se planejar com antecedência, para não correr o risco de ficar desabastecido durante as próximas semanas.

A feira livre do bairro Nova Brasília, que acontece todos os sábados pela manhã, em frente ao Ginásio de Esportes Nello Vola Borelli, ficará, temporariamente, suspensa. As próximas aconteceriam, justamente, no Natal (25) e Ano Novo (31). Mas no sábado seguinte às festas, 8 de janeiro, ela voltará a ser realizada normalmente.

Já a feira do bairro Gilberto Machado, que funciona nas tardes de quinta-feira, não funcionará nos dias 30 de dezembro e 6 de janeiro e será retomada em 13 de janeiro. Já a Feira do Servidor, que ocorre na Ilha da Luz, às quartas-feiras, das 17h às 19h, não funcionará no dia 5 de janeiro e voltará na semana seguinte (12 de janeiro).

Por outro lado, não terá interrupções, nesse período, a feira livre do bairro Independência, que funciona no largo da Matriz Velha, às quartas-feiras, das 5h às 9h.

Direto do campo

Famosas pelos produtos frescos e de qualidade, trazidos, diretamente, do campo para as mãos dos clientes, as feiras livres de Cachoeiro possuem público que prima pela qualidade. Nelas, é possível encontrar desde hortaliças colhidas no dia, até frutas, temperos, ovos caipiras, café e outros produtos da agroindústria familiar.

