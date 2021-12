Cachoeiro canta Roberto: “Quando toquei no exterior, muita gente escutava o Rei”, destaca Arnoldo Silva

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 35

Advertisement

Advertisement

No Brasil e no exterior, Roberto Carlos é uma unanimidade! Cachoeiro de Itapemirim será palco, no dia 21, do show “Cachoeiro canta Roberto”, uma ação do Projeto Revelar, que reunirá 14 artistas, a partir das 21h, na Praça de Fátima, na Avenida Beira Rio.

Continua depois da publicidade

E foi tocando em partes do mundo, que o cantor e compositor Arnoldo Silva, pôde constatar a força que o Rei tem no exterior. Ele conta que muita gente escuta as canções do cachoeirense em outros países.

“Ninguém permanece no sucesso por todo esse tempo sem ter qualidade em suas composições, a verdade é essa. Quando toquei no exterior, muita gente estava escutando Roberto Carlos, suas canções são tocadas em todo o mundo”, afirma Arnoldo Silva.

O cantor destaca que o Projeto Revelar é uma ideia muito boa para a valorização da importância de que Roberto Carlos necessita ter. Arnoldo afirma que sempre que vai fazer um show de voz e violão, pelo menos quatro canções do Rei estão em seu repertório.

Continua depois da publicidade

“As canções de Roberto Carlos são muito valorizadas. Elas têm um valor harmônico perfeito, tudo isso casado com ótimas letras. No meu repertório tem sempre algumas reservadas para ele”, conta o cantor.

Arnoldo diz que para a apresentação no show “Cachoeiro canta Roberto”, a expectativa está muito alta. E agradece por ter sido lembrado para fazer parte da homenagem na “Capital Secreta do Mundo”.

“Fazer 89 anos, cantando e compondo não tá no gibi de qualquer bandido não! Então, quero subir ao palco e fazer uma homenagem do tamanho que Roberto Carlos Merece. Agradeço muito por ter sido lembrado”, brinca Arnoldo.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Além de Arnoldo Silva, apresentação contará com: Fabiano Juffu, Clara Marins, Arthur Staphanato, Netinha, Gilver Wichello, Paula Ferreira, Amélia Barretto, Pitico, Gusthavo Silva, Sué, Ronnie Silveira e Rogério Aço Doce.

Com mais de duas horas de transmissão, o show ao vivo também será transmitido através de toda a rede do AQUINOTICIAS.COM, e também com exibição ao vivo pela TV Sim/Rede Sim, pelo canal 16.1.

O evento é uma realização do GFC Eventos e AQUINOTICIAS.COM, e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Governo do Estado do Espírito Santo e Rede Sim, e patrocínio de Tófano Netimóveis, Espaço Noivos, Citron, Real Mob, Rifletti, Grupo Innovar e Selita.

Sobre Arnoldo Silva

Nascido em Castelo, mas registrado em Cachoeiro de Itapemirim, Arnoldo Silva saiu muito cedo para trabalhar em sua carreira musical. Aos 10 anos foi para o Rio de Janeiro com a certeza de que se tornaria um músico profissional.

Hoje, aos 89 anos, traz em seu currículo mais de 200 composições de sua autoria, sendo quatro delas regravadas internacionalmente. Em toda a sua trajetória formou grandes parcerias com cantores como Odair José, Wanderley Cardoso, entre tantos outros, que foram sucesso nas décadas de 60,70 e 80.

Mas o reconhecimento vai muito além. Foram muito prêmios ao longo da carreira e ele guarda com imenso carinho seus 54 troféus conquistados, entre festivais de música, sambas-enredo premiados com notas 10, no Rio de Janeiro, São Paulo e Petrópolis.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].